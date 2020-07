Apple ha rilasciato il software 13.4.8 per HomePod

Oltre a iOS 13.6, iPadOS 13.6 e watchOS 6.2.8, Apple ha rilasciato l’aggiornamento 13.4.8 del software per HomePod. Stando a quanto riportato nelle note che accompagnano l’aggiornamento, non sono presenti nuove funzionalità ma l’azienda ha preferito concentrarsi su “migliorie generali per la stabilità e la qualità”.

Il nuovo software per HomePod arriva a due mesi dal rilascio della versione 13.4.5, anche questa indicata con “migliore generali per la stabilità e la qualità”.

Da settimane alcuni utenti iscritti al programma AppleSeed (un programma che consente di provare in anteprima versioni beta dei software Apple), hanno la possibilità di testare il futuro software HomePod.

Con l’aggiornamento, l’HomePod‌ integra il supporto per servizi musicali di terze parti, una funzionalità che consente allo speaker di funzionare per default con Spotify, Pandora e altri servizi, senza bisogno di usare AirPlay.

HomePod‌, che è possibile sfruttare come hub domestico con HomeKit, con l’aggiornamento offre nuove funzionalità che consentono ad esempio di annunciare i volti riconosciuti con i videocitofoni e le videocamere compatibili in grado di riconoscere parenti e amici.

Le nuove versioni del software HomePod finora erano sempre state testate internamente da Apple, è la prima volta che beta tester e sviluppatori esterni possono provare in anteprima aggiornamenti dedicati allo speaker. È probabile la presenza di altre funzionalità che scopriremo nei prossimi giorni.