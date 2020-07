Disponibile l’update a macOS 10.15.6: risolto bug con mouse USB e altro ancora

Apple ha rilasciato la versione definitiva dell’update che porta macOS Catalina alla versione 10.15.6. Questo aggiornamento arriva a 49 giorni di distanza dall’arrivo dell’update alla versione 10.15.5 e a a nove mesi dalla presentazione ufficiale del nuovo sistema.

Apple spiega che l’update a macOS 10.15.6 “migliora la sicurezza e l’affidabilità del Mac”. Di seguito le note di rilascio:

• Aggiunta una nuova opzione per ottimizzare lo streaming video su portatili Mac compatibili con HDR e prolungare la durata della batteria.

• Risolto un problema per cui il nome del computer poteva cambiare dopo un aggiornamento del software.

• Risolto un problema per cui alcuni mouse e trackpad USB potevano perdere la connessione.

Otre che come update da scaricare selezionando “Aggiornamento software” dalla specifica sezione nelle Preferenze di Sistema, l’update a macOS 10.15.6 è a disponibile anche come download separato dal sito Apple in versione “combo”(opzione comoda per aggiornare più Mac, senza bisogno di avviare il download dell’update su più macchine)

macOS Catalina è disponibile come aggiornamento software gratuito per i Mac prodotti a partire dalla metà del 2012.

macOS 10.15.6 potrebbe essere l’ultimo aggiornamento importnate di macOS Catalina. Nel corso dell’ultima della conferenza per sviluppatori, infatti, è stata essere presentata la prima versione preliminare di macOS 11 Big Sur e Apple ha cominciato a concentrarsi su quest’utlima versione.