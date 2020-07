Disponibile aggiornamento a iOS 13.6 e iPad OS 13.6 con supporto CarKey

Apple ha rilasciato l’aggiornamento alla versione definitiva di iOS 13.6 e iPadOS 13.6 Nelle note d irilascio, la Mela spiega che iOS 13.6 / iPadOS 13.6 “fornisce importanti aggiornamenti alla sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti”:

iOS 13.6 aggiunge il supporto per le chiavi digitali per le automobili e contiene una nuova categoria di sintomi nell’app Salute. Questa versione include anche risoluzioni di problemi e miglioramenti. Di seguito le note di rilascio:

Chiavi digitali per le automobili

Apri, chiudi e avvia la tua automobile compatibile con iPhone.

Rimuovi in sicurezza le chiavi digitali da un dispositivo smarrito tramite iCloud.

Condividi facilmente le chiavi digitali tramite iMessage.

Profili specifici per guidatore, per configurare le chiavi condivise consentendo un accesso completo o una guida con restrizioni.

Il basso consumo consente di aprire e avviare l’automobile fino a cinque ore dopo l’esaurimento della carica della batteria di iPhone.

Salute

Nuova categoria di sintomi nell’app Salute, tra cui sintomi registrati tramite “Monitoraggio ciclo” ed ECG.

Possibilità di registrare nuovi sintomi come febbre, brividi, mal di gola o tosse e di condividerli con app di terze parti.

L’aggiornamento include anche risoluzioni di problemi e altri miglioramenti.

Aggiunta una nuova impostazione per scegliere se gli aggiornamenti vengono scaricati automaticamente sul dispositivo quanto si trova su una rete Wi-Fi.

Risolto un problema per il quale le app potevano non rispondere durante la sincronizzazione dei dati da iCloud Drive.

Risolto un problema per il quale il roaming dati poteva sembrare disabilitato sulla eSIM sebbene rimanesse attivo.

Risolto un problema per il quale alcune chiamate dal Saskatchewan potevano apparire come provenienti dagli Stati Uniti.

Risolto un problema che poteva causare un’interruzione dell’audio durante le chiamate Wi-Fi.

Risolto un problema che impediva la registrazione per le chiamate Wi-Fi su iPhone 6s e iPhone SE.

Risolto un problema per il quale la tastiera software poteva apparire in modo inatteso quando il dispositivo era connesso ad alcune tastiere hardware di terze parti.

Risolto un problema che poteva causare una mappatura errata delle tastiere hardware giapponesi come tastiera per gli Stati Uniti.

Risolto un problema di stabilità che poteva verificarsi durante l’accesso a Centro di Controllo quando AssistiveTouch era abilitato.

Aggiunta una funzionalità che consente agli amministratori di specificare domini da escludere dal traffico delle connessioni con “VPN sempre attivo”.

Come si scarica l’aggiornamento a iOS 13.6

Come sempre è possibile installare l’aggiornamento direttamente dallo smartphone andando in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Dopo aver richiesto l’aggiornamento (tap su “Scarica e installa”), questo verrà scaricato. Il sistema prepara l’update e, dopo alcuni minuti, questo verrà installato automaticamente.

L’installazione dell’aggiornamento richiede almeno 50% di batteria o il collegamento ad una sorgente di alimentazione.

Se l’update non compare subito, non preoccupatevi: non appare a tutti gli utenti immediatamente e potrebbe essere necessario attendere ancora un po’.

Se non riuscite a eseguire l’aggiornamento in modalità wireless, è possibile utilizzare iTunes per ottenere l’aggiornamento iOS più recente da Mac o PC con il dispositivo collegato via USB.

Tutte le notizie, novità e tutorial su iOS 13 le trovate a partire da questa pagina di maciynet.it.