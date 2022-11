Apple ha rinnovato ufficialmente il sito iCloud.com

Dopo avere attivato in versione beta la versione rivista del sito web iCloud.com, Apple ha ora attivato per tutti gli utenti il sito che permette di condividere in tempo reale documenti, fogli di calcolo e presentazioni e collaborare con altri utenti, anche se non hanno accesso a un dispositivo Apple.

Aal sito in questione è possibile richiamare Mail, Contatti, Calendari, accedere a iCloud Drive, Note, Promemoria, a Pages, Numbers, Keynote e a “Trova iPhone”, anche da PC e non necessariamente da un dispositivo Appl

Apple ha riprogettato il sito in questione, offrendo accesso rapido a varie app o funzioni, opzioni per controlla il proprio piano e l’utilizzo dello storage o recuperare i dati che potremmo aver eliminato per errore. Dalla versione beta del sito (si richiama da beta.icloud.com) è anche possibile personalizzare la home stessa, scegliendo le app che vogliamo vedere sulla nostra home page.

Dopo una prima fase di test, la nuova interfaccia è proposta per default a tutti gli utenti. Ricordiamo che, come sempre, anche se non abbiamo un iPhone, iPad, iPod touch o un Mac, dal sito in questione possiamo utilizzare iCloud Drive, Pages, Numbers, Keynote, Contatti e Note. Come accennato, possiamo invitare altri utenti solo da web per accedere al file e apportare modifiche, senza uscire da iCloud.

A questo indirizzo trovate un nostro esteso articolo con le spigazioni su come funzioni iCloud e tutto quanto è bene sapere.