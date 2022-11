watchOS 9.2 beta include Sfida Percorso per bici e corsa

Nella terza beta di watchOS 9.2 distribuita martedì 15 novembre a sviluppatori e ad alcuni beta tester, Apple ha integrato la funzione Sfida Percorso. Questa novità era stata annunciata come in arrivo prima di fine anno quando era stata presentata la prima beta di watchOS 9 e permetterà di sfidare il proprio risultato migliore o più recente sui percorsi completati con maggiore frequenza, e ricevere indicazioni sul ritmo durante la sessione.

Pensata per runner e ciclisti, la Sfida percorso permette di sfidare sé stessi su un tracciato già completato e tracciati come una corsa all’aperto o in bici con Apple Watch. La funzione, segnalata da MacRumors, è compatibile con Apple Watch Series 4 e modelli seguenti. Il futuro aggiornamento a watchOS 9.2 dovrebbe offrire anche una nuova esperienza di corsa su pista (al momento solo per gli utenti statunitensi) rilevando in automatico se l’utente sta correndo su una pista di atletica, sfruttando i dati dell’app Mappe di Apple e il GPS per indicare parametri ottimali per ritmo e distanza.

Con watchOS 9.2, configurazione famiglia supporterà l’app Casa, e sarà possibile invitare altre persone del nucleo familiare che potranno così controllare gli altoparlanti HomePod e gli accessori smart. Potranno utilizzare anche le chiavi di casa o di una stanza d’hotel in Apple Wallet.

L’ultimo aggiornamento ufficiale di watchOS 9 è stato rilasciato il 24 ottobre integrando “Miglioramenti, risoluzioni di problemi e importanti aggiornamenti di sicurezza”. La versione definitiva di watchOS 9.2 dovrebbe arrivare nel giro di un paio di settimane.

Qui trovate la guida per scegliere il migliore Apple Watch da comprare.