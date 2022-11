Le biciclette elettriche Fiido sono in sconto per il Black Friday

C’è ancora tempo per lasciarsi coinvolgere dalla mobilità elettrica, specie in questi giorni: grazie alle promozioni del Black Friday, Fiido sta scontando diverse biciclette elettriche che vanno ad accontentare un po’ tutte le esigenze di guida.

Tenete conto che la promozione termina il 30 novembre (salvo esaurimento anticipato delle scorte) e chi ne compra una tra il Black Friday e il Cyber Monday, ovvero tra il 25 e il 28 novembre, riceverà in omaggio una borsa da manubrio del valore commerciale di 35 $ (eventualmente si può comprare anche durante il periodo promozionale scontata a 25 $).

Di seguito un breve riepilogo delle caratteristiche dei vari modelli in offerta, con link e codice per ottenere lo sconto.

Fiido T1

E’ la più scontata del momento ed è universalmente considerata l’utilitaria delle bici elettriche dell’azienda. Fino a 150 chilometri di autonomia e un potente motore da 750 Watt che spinge fino a 45 chilometri orari, ruote fat da 20×4″ per muoversi agilmente su qualsiasi tipologia di terreno compresi sabbia, fango e neve, e un ampio forcellone anteriore per assorbire meglio tutti gli urti. Non mancano sellino regolabile per adulti di altezza compresa tra 1,6 e 2 metri e ampio portapacchi posteriore.

Costa 1.699 $ ma con il codice BF100 risparmiate 300 $, pagandola quindi 1.399 $.

Fiido X

Tra le e-bike più potenti ed eleganti disponibili da oggi sul mercato in quanto vanta più di dieci brevetti di innovazione, presenta un telaio realizzato in un unico pezzo, batteria nascosta dentro il tubo del sellino e sistema di ripiegamento invisibile. Presenta poi un sensore di coppia «per un’esperienza di guida più reattiva e intuitiva», motore silenzioso da 350 Watt a bassa resistenza, design aerodinamico per agevolare la guida anche da spenta. Viaggia a massimo 32 chilometri orari e usa pneumatici da 20 x 1,95″.

Costa 1.799 $ ma fino al 30 novembre viene proposta con uno sconto di 200 $, quindi si compra per 1.599 $.

Fiido M1 Pro

Anche qui ruote fat da 20×4″, doppio ammortizzatore frontale e posteriore, velocità massima di 40 chilometri orari e fino a 130 chilometri di autonomia, motore da 500 Watt e cambio a 7 velocità, batteria integrata nel telaio e design pieghevole per riporla facilmente nel bagagliaio (da chiusa misura 96 x 79 cm).

Costa 1.299 $ ma col codice BF100 la pagate 1.099 $.

Fiido D11

Con un peso di 17,5 chili è tra le più leggere della gamma. Usa un motore da 250 Watt che spinge a massimo 25 chilometri orari e una batteria nascosta nel tubo del sellino che promette fino a 100 chilometri di autonomia con una sola carica. Pieghevole anche questa, usa ruote da 20″.

Costa 1.099 $ ma col codice BF100 la pagate 899 $.

Fiido L3

Questa è tra le più particolari della lista: ha una batteria esterna incassata in verticale sotto la sella ed è tra le più capienti, sicché riesce ad offrire fino a 200 chilometri di autonomia con una sola carica usandola a pedalata assistita, oppure 128 chilometri in modalità completamente elettrica. Con motore da 350 Watt, può essere pilotata da persone alte tra 1,55 e 2 metri, si ripiega e usa ruote da 14″.

Costa 999 $ ma col codice BF100 la pagate 799 $.

Fiido D3 Pro

Scendiamo di prezzo per questa bicicletta adatta a qualsiasi età: si ricarica in 5 ore e offre fino a 60 chilometri di autonomia con una sola carica. Pesa appena 17,5 chili, usa un motore brushless da 250 Watt, ruote da 14″ e viaggia a massimo 25 chilometri orari.

Costa 699 $ ma col codice BF100 la pagate 499 $.

Fiido D2s

Comodo ammortizzatore posteriore, 19,5 chili di peso, motore da 250 Watt, 25 chilometri orari di velocità massima, cambio a 6 velocità, ruote da 16″, freni a disco e ripiegabile come le altre.

Costa 799 $ ma fino al 30 novembre la trovate in sconto a 699 $.

Fiido D21

Ultima della lista, ha in sensore di coppia per rilevare la forza messa nei pedali e offrire in conseguenza un controllo più preciso, offre fino a 100 chilometri di autonomia con una sola carica, pesa 17,5 chili, design pieghevole, motore da 250 Watt nascosto nella ruota posteriore (da 20″) e batteria integrata nel tubo sotto la sella.

Costa 1.299 $ ma col codice BF100 la pagate 1.099 $.

Ricapitolando

Queste biciclette sono in sconto fino al 30 novembre: quasi tutte le offerte si attivano col codice BF100, un paio sono invece già scontate fino alla medesima data. Chi acquista tra il 25 e il 28 novembre riceve in omaggio la borsa da manubrio che, eventualmente, si può anche acquistare separatamente con uno sconto di 10 $ durante il periodo promozionale.