Apple ha ufficialmente abbandonato macOS Server

Apple ha ufficialmente messo nuovi chiodi alla bara di macOS Server. In un documento di supporto tecnico riferisce che lo sviluppo del software in questione è interrotto. Era ormai ovvio da tempo e alcuni servizi (Server di file, Server di cache e Server di Time Machine) sono stati migrati da macOS Server a macOS High Sierra e seguenti e si trovano in Preferenze di Sistema > Condivisione; altri sono stati del tutto rimossi ed è necessario ricorrere ad alternative open source.

macOS Server 5.12.2 sarà l’ultima versione dell’app e vari servizi sono richiamabili da macOS. Gli utenti che lo desiderano potranno scaricare il software di macOS Server e sfruttarlo con macOS Monterey. Apple indica nel documento di supporto aggiornato come sfruttare “Gestione profili” e altre funzionalità tipiche di macOS Server.

Un po’ alla volta, Apple ha integrato varie tecnologie di macOS Server nella versione tradizionale di macOS. È il caso, ad esempio della “cache dei contenuti” (un servizio di High Sierra e segurnti che permette di ridurre l’uso della banda e di velocizzare l’installazione di aggiornamenti e software sui Mac, dispositivi iOS e AppleTV); altra funzionalità presa “in prestito” da macOS Server, è la funzione che consente di trasformare un Mac in sistema server sul quale effettuare i backup con Time Machine di altri Mac (ne abbiamo parlato qui).

Per quanto riguarda servizi quali email e file server, macOS Server non consente più di ospitare siti web, mail, calendari o offrire meccanismi per la gestione comune dei file. Per queste funzioni è possibile sfruttare soluzioni quali la G-Suite di Google che offre calendari condivisi, funzionalità di collaborazione in tempo reale con documenti, fogli di lavoro e presentazioni sempre accessibili su tutti i dispositivi, con o senza Internet.