Sui televisori LG 2019 AirPlay 2, Homekit e Alexa arrivano a giorni

Grazie agli aggiornamenti in arrivo nelle prossime settimane sui televisori LG arrivano AirPlay 2 e HomeKit di Apple e pure Alexa di Amazon. Il costruttore, così come Sony, Samsung e Vizio, aveva già annunciato al CES 2019 di gennaio il supporto in arrivo per la tecnologia domotica di Apple entro quest’anno, ora però fornisce una indicazione temporale più precisa: si parte da questa settimana per gli USA e poi nel mese di giugno arriveranno gli aggiornamenti anche in Europa.

Grazie al supporto sui televisori LG per AirPlay 2 sarà possibile effettuare lo streaming di contenuti video e audio da qualsiasi dispositivo marchiato Mela, per visualizzare e ascoltare sul televisore i contenuti disponibili su iPhone, iPad e Mac. In aggiunta il supporto sui televisori LG di HomeKit permetterà di integrare anche le smart TV LG nella piattaforma domotica di Cupertino.

In questo modo sarà possibile non solo spegnere, accendere e gestire le funzioni principali del televisore da iPhone, iPad e Mac ma anche di inserire le TV negli scenari HomeKit, per esempio per abbinare accensione e spegnimento con ricevitori satellitari, dispositivi e impianti audio, illuminazione della stanza e molto altro ancora.

Nel comunicato recente del 23 Maggio oltre al supporto dei televisori LG per AirPlay 2 e HomeKit, il costruttore annuncia anche l’arrivo giù da subito di un aggiornamento firmware per tutti i TV del 2019 (sia Oled che Nanocell) che porterà Amazon Alexa su tutti i modelli con ThinQ. Si potranno gestire comandi diretti e attivare le routine che permettono il controllo di azioni e gestione della domotica.

L’arrivo dell’assistente vocale del colosso dell’e-commerce si affiancherà ad Assistente Google già incluso di serie, di fatto rendendo i televisori smart LG gli unici con supporto per entrambi gli assistenti e piattaforme di Intelligenza artificiale, senza dover ricorrere ad hardware aggiuntivo.

Si tratta di ottime notizie per i possessori di televisori LG ma con una importante limitazione: gli aggiornamenti in questione saranno rilasciati e disponibili esclusivamente per i televisori LG del 2019.

Per quanto riguarda i modelli Nanocell si tratta di tutta la lineup con schermi non OLED che include: Nanocell SM82 (modelli da 49“,55“,65”), Nanocell SM86 (modelli da 49“,55″,65”), Nanocell Sm90 (modelli da 49″,55″,65″,75″), Nanocell SM98 (modelli da 55″,65″). Il modello più accessibile è ovviamente il 49″ Nanocell serie SM82 che si trova a meno di 850 Euro su Amazon mentre il modello da 55″ costa meno di 1.100 Euro.

Numerosi utenti e anche una petizione online hanno già tentato di richiedere a LG l’estensione degli update software anche ai modelli di televisori degli anni precedenti. Salvo futuri cambi di piano ed eventuali nuovi annunci da parte del costruttore, per il momento risultano esclusi i possessori di TV LG del 2017 e 2018.

Ricordiamo che Apple ha pubblicato un elenco completo dei televisori AirPlay 2.