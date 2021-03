Apple lavora a nuovi HomePod con schermo e videocamera

Apple ha introdotto HomePod mini (qui la nostra recensione) senza annunciare la presenza di sensori per la temperatura e l’umidità, ma nei laborato di Apple Park la multinazionale sta anche lavorando a nuovi modelli dotati di schermo e videocamera.

L’anticipazione non sorprende perché già da anni i principali speaker smart di Amazon, Google e anche di Facebook includono modelli dotati di queste componenti e funzioni. In Italia tra i dispositivi di questo tipo più famosi e diffusi rientrano senza dubbio gli Echo Show con il più economico Echo Show 5, proposto al prezzo di listino di 89,99 euro ma attualmente in sconto a solamente 49,99 euro.

Negli scorsi giorni Amazon ha presentato il nuovo Echo Show 10 con schermo che ruota per seguire sempre l’utente che sta pronunciando comandi o che sta parlando durante una videochiamata. Si può già preordinare da questa pagina di Amazon al prezzo di 249,99 euro con consegne a partire dal 14 aprile.

L’anticipazione di possibili futuri HomePod con schermo e videocamera arriva da Bloomberg nello stesso articolo che rivela la presenza di sensori per temperatura e umidità in HomePod mini. La testata finanziaria USA precisa però che il lancio non è imminente così, almeno per ora, non è certo se e quando Apple li introdurrà.

Per questi HomePod con schermo e videocamera è possibile immaginare in arrivo funzioni simili a quelle già offerte da tempo dagli Echo Show, contestualizzate nell’ecosistema Apple. Per esempio la possibilità di visualizzare contenuti e informazioni tramite app dedicate, videochiamate e videoconferenze tramite FaceTime, previsioni meteo, giochi, ricette con istruzioni video, la riproduzione di film e serie TV tramite Apple TV+, la visualizzazione di foto e video personali, il controllo dei dispositivi per la casa smart e altro ancora.

Con il lancio di HomePod mini Apple ha terminato la produzione del primo HomePod, lo speaker smart mai arrivato in Italia e commercializzato solo in pochi paesi. Non è ancora dato sapere quando Apple introdurrà HomePod mini in Italia. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di speaker smart e dispositivi audio, incluse soundbar, speaker, auricolari e cuffie sono disponibili da questa pagina.