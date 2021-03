C&C lancia Trade Up, un nuovo servizio per avere sempre l’ultimo device Apple

C&C, il più grande Apple Premium Reseller italiano, lancia Trade Up, il nuovo servizio, disponibile online e negli store del gruppo, che consente di avere sempre l’ultimo modello di iPhone, iPad o Mac.

Col Trade Up di C&C, infatti, è possibile acquistare un device Apple scegliendo di finanziarlo per 12 o 24 mesi, pagando rispettivamente solo la metà del suo valore o il 70% di esso, e alla fine del periodo decidere se tenere il dispositivo, versando una maxirata finale, o restituirlo, usando il valore della maxirata finale come credito su un nuovo acquisto (C&C garantisce il valore di permuta del device di pari importo alla maxirata).

Una nuova opportunità per tutti i clienti di C&C: Trade Up è il modo migliore per avere sempre l’ultimo modello di iPhone, iPad o Mac e rinnovarlo ogni anno. Basta scegliere il piano che meglio si adatta alle proprie esigenze (in 12 o 24 mesi) e procedere online in tutta comodità inviando carta d’identità, tessera sanitaria, documento di reddito e codice IBAN o recandosi nel negozio C&C più vicino.

Maggiori informazioni sono disponibili qui.