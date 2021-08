Apple, HP e Dell tutelano i lavoratori contro le sostanze chimiche pericolose

Clean Electronics Production Network (CEPN) – rete che vede la partecipazione di varie categorie di soggetti interessati che collaborarono a livello interdisciplinare – ha annunciato il supporto di Apple, Dell e HP al programma “Toward Zero Exposure”: l’obiettivo è aumentare la consapevolezza della necessità di migliorare i processi gestionali nell’ambito della filiera globale dell’elettronica per ridurre ed eliminare il rischio di esposizione dei lavoratori alle sostanze chimiche pericolose. Alle aziende è richiesto di impegnarsi a:

Dare priorità all’eliminazione o alla sostituzione di prodotti chimici pericolosi con alternative sicure, continuando a proteggere i lavoratori.

Raccogliere dati sulle sostanze chimiche usate nella produzione di componenti elettronici

Promuovere il coinvolgimento dei lavoratori e invogliarli a diffondere cultura della sicurezza all’avanguardia nella gestione e trattamento di sostanze chimiche.

Andare più in profondità nei complessi e coincidenti comportamenti con la catena dei fornitori, riducendo l’esposizione dei lavoratori a sostanze chimiche pericolose.

Verificare e fare segnalazioni al fine di garantire la continuità del percorso verso l’attuazione degli impegni, migliorando la responsabilità dei lavoratori, nei confronti del pubblico e altre parti interessate.

«La firma verso tali impegni – riferisce Alisa Gravitz, CEO di Green America, organizzazione madre cui fa riferimento CEPN – rappresenta un progresso rilevante per la protezione dei lavoratori contro sostanze chimiche pericolose usate nella catena di approvvigionamento dell’elettronica». CEPN ha sviluppato una serie di strumenti specifici a supporto delle aziende, incluse guide su come raccogliere dati, segnalare problemi, identificare rischi.

Apple tiene sotto osservazione e valuta centinaia di stabilimenti in oltre 50 nazioni. Ogni anno pubblica un “Progress Report”, affiancando i fornitori per aiutarli a raggiungere e superare svariati requisiti in materia di lavoro ed ecosostenibilità. Cupertino collabora con organizzazioni indipendenti a difesa dei diritti umani e dell’ambiente, condividendo con le altre aziende e gli altri settori la sua epserienza. A questo indirizzo (PDF) il Progress Report 2021 di Apple con dettagli sulla responsabilità dei fornitori in tema di salute, sicurezza, diritti e altro ancora.

