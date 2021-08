Amiga 500 torna come mini console di Retro Games

Nella selva degli home computer prima dell’era PC, pochi sistemi come Commodore Amiga 500 riescono a suscitare ancora oggi emozioni e ricordi a distanza di decenni: il computer dei sogni degli appassionati dell’epoca sta per tornare in versione mini console di Retro Games.

Si tratta della stessa società che ha già realizzato THEC64 Mini, versione mini console del mitico Commodore 64 ma, visto che l’azienda non può usare il nome Commodore, anche per il prossimo dispositivo in arrivo il nome ufficiale sarà THEA500 Mini. Per semplificare la vita agli utenti moderni verrà creata una interfaccia per evitare di incappare nel sistema dell’epoca e per accedere rapidamente ai 25 giochi inclusi in memoria, subito pronti per giocare.

L’elenco completo dei videogiochi non è ancora stato pubblicato, in ogni caso il costruttore ha già anticipato che ci saranno classici come Another World, Worms, Simon the Sorcerer e The Chaos Engine. Sarà un compito difficile se non impossibile soddisfare i numerosi fan di Amiga 500 tenendo presente lo sterminato parco giochi di qualità creati per questa macchina, soprattutto con una selezione contenente solo 25 titoli.

Per fortuna anche Retro Games lo sa bene, così ha progettato la mini console Amiga 500 dotata di una porta USB che permetterà agli utenti di caricare direttamente i giochi che possiedono nella loro collezione. Con la console saranno inclusi anche il mitico mouse squadrato a due tasti e, al posto di una replica del joystick dell’epoca, arriva un joypad che ricorda quello di Amiga CD32.

Infine per i super appassionati il sistema non emulerà solamente Amiga 500, ma anche le versioni successive, quindi il sistema Enhanced Chip Set siglato ECS di Amiga 500 Plus, oltre all’Advanced Graphics Architecture AGA del modello Amiga 1200. Il costruttore Retro Games dichiara che la versione mini console di Amiga 500 arriverà all’inizio del 2022 al prezzo di 130 euro.

Per i nostalgici a caccia di ricordi e anche per chi vuole conoscere la storia di Commodore rimandiamo a questo articolo scritto nel 2012 per la scomparsa di Jack Tramiel, il leggendario fondatore della società, invece partendo da questo articolo trovate il libro gigante fotografico sul Commodore 64 e i suoi giochi più famosi.