Facebook blocca influencer pagati per fake news sui vaccini

Facebook ha bandito una società di marketing per il suo coinvolgimento in una campagna di disinformazione che utilizzava influencer assoldati e account falsi per criticare e boicottare i vaccini anti COVID-19. La società ha rimosso 65 account Facebook e 243 account Instagram associati a una campagna, che aveva anche reclutato influencer inconsapevoli per potenziare il suo messaggio.

Secondo Facebook, la rete “è nata in Russia”, ma era collegata a Fazze, una sussidiaria di una società di marketing registrata nel Regno Unito che opera dalla Russia. Gli account si rivolgevano principalmente all’India e all’America Latina, sebbene anche gli Stati Uniti fossero presi di mira “in misura molto minore”. La campagna è arrivata in “due ondate distinte”, secondo Facebook.

In primo luogo, a novembre e dicembre 2020, la rete ha pubblicato meme e commenti sostenendo che il vaccino AstraZeneca COVID-19 avrebbe trasformato le persone in scimpanzé. Cinque mesi dopo, nel maggio 2021, ha messo in dubbio la sicurezza del vaccino Pfizer pubblicando un presunto documento AstraZeneca violato e trapelato.

Facebook non ha fornito precisazioni su chi abbia assunto Fazze o quale fosse il loro motivo, ma Ben Nimmo, Global Threat Intelligence Lead for Influence Operations dell’azienda, ha osservato che l’attività «È coincisa più o meno con i tempi in cui i regolatori e alcuni dei paesi target stavano discutendo l’autorizzazione di emergenza.

In definitiva, secondo Nimmo, la campagna è stata “sciatta” con un coinvolgimento “abbastanza basso”. L’eccezione erano i post su Facebook a pagamento degli influencer contro i vaccini che sono stati coinvolti nella campagna, poiché quei post «Hanno attirato un’attenzione limitata». Tuttavia, sono stati gli influencer a esporre la campagna, dopo che una manciata di persone ha rivelato pubblicamente che Fazze si era offerto di pagarli per affermare che il vaccino Covid-19 di Pfizer fosse mortale., secondo il New York Times.

Mentre Facebook pubblica regolarmente dettagli su comportamenti fake e interferenze straniere sulla sua piattaforma, questo è uno dei primi incentrati sui vaccini COVID-19. L’argomento è diventato una questione spinosa per Facebook, poiché i funzionari hanno accusato i social media di non fare abbastanza per impedire la diffusione della disinformazione sui vaccini.

In una telefonata con i giornalisti, il capo della politica di sicurezza di Facebook, Nathaniel Gleicher, ha dichiarato che lo sforzo, anche se infruttuoso, mette in evidenza come si stanno evolvendo le campagne di disinformazione:

Le operazioni di influenza si estendono sempre più su molte piattaforme e prendono di mira voci influenti perché eseguire campagne di successo con un gran numero di account falsi su una singola rete è diventato sempre più difficile