Apple II e vecchi Macintosh rinascono con Floppy Emu che emula anche gli Hard Disk

Floppy Emu è un emulatore di floppy e hard disk per i vecchi Apple II, Macintosh e Lisa. È un dispositivo che sfrutta una SD card e hardware personalizzato per simulare la presenza del floppy o drive Apple o un HDD Apple. Gli ideatori del progetto spiegano che Emu si comporta alla stregua di un vero e proprio disk drive e l’uso non richiede particolari software o driver.

Usando questo dispositivo è possibile avviare vecchi giochi, trasferire file da e verso macchine vintage. Basta collegarlo ai vecchi computer in questione e sfruttarlo alla stregua di un tradizionale floppy/disco rigido.

Il kit da 119$ include: il Floppy Emu Model C, una custodia in metacrilato trasparente, una raccolta di vecchi software su SD Card, un adattatore da Micro SD a SD e il cavetto di collegamento con spina cannon DB-19

È possibile emulare la lettura/scrittura di floppy da 140K, 400K, 800K o 1.4MB, o immagini-disco di HDD fino a 2GB e si può navigare tra i contenuti memorizzati nella SD Card. Il dispositivo è compatibile dal Mac 128K fino alla serie Mac II e i PowerMac, tutti i modelli di Apple II e il Lisa 2. Si collega esternamente mediante la spina DB-19 D-SUB o internamente al connettore floppy con il cavo a 20 pin.

Sono supportate (qui i vari dettagli) le immagini-disco di floppy disk Mac da 400K, 800K e 1.4MB, in formato RAW .dsk o Disk Copy 4.2. Le immagini in questione sono le stesse usate con i vari emulatori software quali Mini vMac.

L’emulazione HDD è compatibile con i Macintosh 512K, 512Ke, Plus, SE, (e anche SE/30 con Mac ROM-inator II), Classic, Classic II, Portable, IIci, IIsi o LC I. Sono supportate immagini-disco avviabili fino a 2GB, anche queste facilmente recuperabili negli archivi dei vecchi software per Mac.