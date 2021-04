Fujinon XF 18mm f/1.4 R LM WRR, grandangolo per mirrorless Fujifilm serie X

Le fotocamere mirrorless di Fijifilm della serie X ora possono montare un obiettivo in più: è il nuovo Fujinon XF 18mm f/1.4 R LM WR, trentanovesimo per compatibilità con queste mirrorless, la cui lunghezza focale è equivalente al 27 millimetri sul formato Full Frame (35mm), quindi si tratta di un grandangolo non troppo spinto ma che per via dell’ampia apertura di diaframma può funzionare come ottica tutto-fare da tenere montata per tutte le occasioni più comuni, dalla fotografia di strada a quella al chiuso, sia di giorno che di sera.

E’ lungo 7,56 centimetri e pesa appen 370 grammi, può montare filtri con diametro da 62 millimetri e ha una distanza minima di messa a fuoco di 20 centimetri (11 centimetri di distanza dall’elemento anteriore dell’obiettivo), ndr, altre caratteristiche che lo rendono interessante come opzione fissa per fotografare paesaggi, ritratti o da usare ai matrimoni. L’apertura di diaframma pari a f/1.4 come dicevamo, oltre a catturare sufficiente luce (a parità di velocità di scatto abbastanza alte) in ambienti poco illuminati, produce anche uno sfocato uniforme e piuttosto incisivo nelle aree fuori fuoco.

Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche tecniche, utilizza 15 elementi ottici distribuiti in 9 gruppi, tre elementi asferici e un elemento ED per ridurre l’aberrazione cromatica; il gruppo ottico di messa a fuoco, composto da sei elementi, si muove all’unisono per ridurre il resto delle aberrazioni che possono essere causate dallo spostamento ottico.

Questo obiettivo utilizza un sistema automatico di messa a fuoco interno, azionato da un motore lineare, per fornire un AF veloce, preciso e molto silenzioso: per la precisione dalla distanza minima dell’oggetto di 20 centimetri alla posizione di “infinito” gli elementi del gruppo di messa a fuoco dell’obiettivo si muovono di soli 2,5mm, ciò significa che la messa a fuoco può essere acquisita in appena 0,04 secondi (dato rilevato usando la fotocamera Fujifilm X-T4 in modalità High Performance con AF a rilevamento di fase attivo).

Infine Fujinon XF 18mm f/1.4 R LM WR è dotato di guarnizioni in otto punti lungo il barilotto che promettono resistenza agli agenti atmosferici e a polvere, umidità e temperature fino a -10°C e dispone del blocco della posizione A (Auto) sulla ghiera dei diaframmi, che ne impedisce l’azionamento accidentale. Il lancio sul mercato è previsto per il mese di giugno al prezzo di 1.049,99 euro iva compresa.