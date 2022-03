Apple, il report fornitori 2022 punta su sostenibilità e formazione

Apple ha diffuso il Supplier Responsibility 2022, il sedicesimo report di questo tipo, e che a quanto pare ora la multinazionale ha rinominato “People and Environment in Our Supply Chain Report”: come sempre fornisce un resoconto completo di come Apple e i suoi fornitori stiano supportando i lavoratori impegnati nella catena di approvvigionamento dell’azienda, di come stiano passando all’energia pulita e investendo in tecnologie all’avanguardia.

Dal rapporto annuale emerge la creazione di un fondo che promette di ampliare l’accesso ad opportunità di formazione e di sviluppo professionali per i lavoratori nella filiera, e progressi nell’obiettivo carbon neutral nella supply chain.

Il report parte con una dichiarazione di Tim Cook “In Apple ci concentriamo costantemente sulle innovazioni che creiamo e come le facciamo, con rispetto per i diritti delle persone, della loro salute e per il pianeta che condividiamo”, seguite da varie considerazioni di Sabih Khan, Senitor Vice Presidente Operations di Apple.

Tra i numerosi dati che emergono dal report 2022 sui fornitori Apple i 33,2 milioni di dollari pagati per le commissioni di assunzione ai fornitori che hanno permesso di ripagare oltre 37.000 dipendenti dal 2008 (qui in dettagli in PDF). La multinazionale riferisce che oltre 170 aziende hanno fornito ai dipendenti accesso a strumenti e risorse fornite da Apple per il Covid-19 a causa della situazione pandemica in corso.

Apple evidenzia alcune app sviluppate in Swift da dipendenti dei suoi fornitori e afferma di essere la prima azienda del settore a raggiungere l’obiettivo di batterie prodotte responsabilmente al 100% e con minerali chiave riciclati.

Per quanto riguarda il Supplier Employee Development Fund da 50 milioni di dollari, Apple riferisce che questo permetterà di ampliare l’accesso ad opportunità di formazione e di sviluppo professionale. Il fondo prevede anche partnership nuove e ancora più strette con soggetti attivi nella difesa dei diritti, università ed enti no profit che aiuteranno Apple nel suo continuo impegno per dare voce a chi lavora nella filiera e promuovere la conoscenza e il rispetto dei diritti di lavoratori e lavoratrici di ogni settore.

Nell’ambito di questo nuovo investimento da 50 milioni di dollari, che si inserisce nella lunga esperienza maturata dall’azienda in questo ambito, Apple collaborerà con i partner della propria filiera per dare maggiore voce a chi ci lavora. Questo include il supporto per i programmi sui diritti del lavoratore creati dall’Organizzazione Internazionale per il Lavoro (OIL) per chi lavora nelle filiere dell’elettronica, e il supporto per il lavoro che l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) sta svolgendo per ampliare l’offerta formativa in materia di diritti e ad estendere l’adozione dei suoi strumenti all’avanguardia nel settore per le assunzioni responsabili.

Nuove iniziative in ambito formazione renderanno disponibili training e corsi per i lavoratori della filiera in tutto il mondo, con programmi inizialmente disponibili per chi vive negli Stati Uniti, in Cina, in India e in Vietnam. Apple prevede che, entro il 2023, oltre 100.000 persone impiegate nella filiera parteciperanno alle nuove opportunità formative, che comprendono certificazioni tecniche, training per lo sviluppo di capacità di leadership, corsi di robotica e programmazione, e training sui principi base della produzione avanzata, inclusa la produzione ecosostenibile.

Ad oggi, i programmi formativi sviluppati per chi lavora in aziende della catena di fornitura di Apple hanno raggiunto oltre 5 milioni di persone. Come parte del proprio Codice di condotta per i fornitori, Apple richiede a tutti i fornitori di fornire a tutto il loro personale una formazione sui propri diritti sul luogo di lavoro. Ad oggi, in tutto il mondo, oltre 23 milioni di lavoratori e lavoratrici della filiera Apple hanno seguito un corso essenziale sui loro diritti.

In collaborazione con OIM e OIL, agenzie delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani, nel report fornitori 2022 Apple promette di estendere ulteriormente il lavoro compiuto finora creando nuovi programmi, corsi e meccanismi per raccogliere i feedback dei lavoratori, che contribuiscono a garantire un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso per tutte le persone impegnate nella propria filiera.

Tutte le fotografie e le immagini di questo articolo sono di Apple. Negli scorsi giorni Apple ha annunciato che impiegherà alluminio prodotto a zero emissioni per costruire iPhone SE 2022 (qui la recensione di macitynet).