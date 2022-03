La serie Xiaomi 12 è disponibile in Italia, anche su Amazon

Dopo la presentazione ufficiale della nuova serie, Xiaomi annuncia la disponibilità dei tre modelli top di gamma di ultima generazione Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Xiaomi 12X in Italia, sia sul sito del costruttore che su Amazon. Tante le offerte al lancio, con sconti importanti e anche regali. Si parte da 599 euro.

Dei terminali ve ne abbiamo già parlato, e per chi volesse sapere esattamente cosa offrono, quali sono le differenze e quali le caratteristiche tecniche, potrà cliccare direttamente su questo link.

Se siete intenzionati ad acquistare Xiaomi 12 Pro, la versione da 12GB+256GB è disponibile al prezzo di 1199,90 euro su mi.com e chi acquisterà questa versione entro il 30 aprile, riceverà in bundle il nuovo Xiaomi Watch S1. La versione da 8GB+256GB è invece acquistabile al prezzo di 1099,90 euro sia su mi.com sia su Amazon: coloro che lo acquisteranno nelle prime 48 ore avranno uno sconto di 150 euro.

Se invece avete messo gli occhi su Xiaomi 12, sappiate che la versione da 8GB+256GB è disponibile al prezzo di 899,90 euro su mi.com e per chi acquisterà questa versione entro il 30 aprile, in bundle riceverà in regalo il nuovo Xiaomi Watch S1 Active. La versione da 8GB+128GB è invece acquistabile al prezzo di 799,90 euro su mi.com e Amazon. Anche in questo caso, per le prime 48 ore, sarà applicato uno sconto di 100 euro.

Ultimo, ma non certo per importanza, Xiaomi 12X. La versione da 8GB+256GB è disponibile a 699,90 euro su mi.com e Amazon. In questo caso la promo di lancio, valida esclusivamente su mi.com e Amazon, per 48 ore a partire dalle ore 13.00 di oggi, consente l’acquisto del prodotto inearly bird a 599,90 euro.

