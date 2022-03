Apple investe sulla formazione dei dipendenti dei fornitori

Nell’ultimo rapporto sulla catena di approvvigionamento Apple mette in primo piano persone e produzione verde, annunciando anche la creazione di nuovo fondo da 50 milioni di dollari per sostenere formazione e apprendimento di nuove competenze per i dipendenti delle società della sua catena di fornitura.

Apple ha pubblicato il suo sedicesimo rapporto annuale “People and Environment in Our Supply Chain”. Precedentemente noto come rapporto sulla responsabilità dei fornitori, il documento descrive in dettaglio come Apple e i suoi fornitori stiano supportando i dipendenti lungo tutta la catena di approvvigionamento dell’azienda, passando all’energia pulita e investendo in tecnologie innovative.

Apple ha anche annunciato un nuovo fondo, intitolato, Supplier Employee Development Fund, da 50 milioni di dollari che la società ha affermato servirà ad ampliare l’accesso alle opportunità di apprendimento e allo sviluppo delle competenze per i dipendenti della sua catena di approvvigionamento. Apple ha affermato che il fondo include anche partnership nuove e ampliate con difensori dei diritti, università e organizzazioni senza scopo di lucro, tra cui l’Organizzazione internazionale per le migrazioni e l’Organizzazione internazionale del lavoro.

Apple dichiara che il nuovo programma di formazione sarà inizialmente disponibile per i dipendenti dei fornitori negli Stati Uniti, in Cina, in India e in Vietnam. Entro il 2023 Apple prevede che oltre 100.000 dipendenti dei fornitori parteciperanno a nuove opportunità di apprendimento, che vanno dalla formazione alla leadership e dalle certificazioni tecniche alle lezioni di codifica, robotica e fondamenti avanzati della produzione, compresa la “produzione verde“.

Metteremo le persone al primo posto in tutto ciò che facciamo e siamo orgogliosi di annunciare un nuovo impegno per accelerare i nostri progressi e offrire ancora più opportunità alle persone lungo la nostra catena di approvvigionamento. Insieme ai difensori dei diritti e ai leader dell’istruzione, stiamo continuando a guidare nuove innovazioni per sostenere le persone e il pianeta

Così ha dichiarato Sarah Chandler, senior director of Environment and Supply Chain Innovation di Apple. Negli scorsi giorni Apple ha annunciato che impiegherà alluminio prodotto a zero emissioni per costruire iPhone SE 2022 (qui la recensione di macitynet).