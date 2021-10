Apple in Europa domina gli indossabili nel secondo trimestre

Gli ultimi dati IDC rilevano una crescita sostenuta degli indossabili in Europa nel secondo trimestre 2021: Apple cresce molto più del mercato e continua a dominare il settore con Apple Watch e AirPods. Nel periodo preso in esame gli indossabili in Europa sono cresciuti del 28,5% rispetto allo stesso trimestre del 2020, con un totale di 21,2 milioni di unità spedite tra aprile e giugno.

La categoria di prodotto più importante è sempre costituita dai dispositivi audio smart indossabili con una percentuale del 54,8% in cui rientrano gli auricolari completamente wireless, il prodotto più diffuso di questa categoria, in cui Apple domina, seguita da JBL e Xiaomi.

Gli smartwatch contano invece per il 29,8% del totale indossabili, raggiungendo 6,3 milioni di unità, con una crescita di ben il 54% anno su anno. Qui Apple continua non solo a dominare, ma cresce a un impressionante tasso del 131% rispetto all’anno precedente.

Secondo gli analisti il balzo è reso possibile dai prezzi ridotti di Apple Watch Serie 3, aumento della domanda di Apple Watch SE, oltre che dagli aggiornamenti degli utenti che possedevano Watch 4 e 5 per passare ad Apple Watch Serie 6. Ricordiamo infatti che l’ultimo modello Apple Watch Serie 7 è stato presentato insieme agli iPhone 13 ma arriverà sul mercato successivamente, secondo le ultimissime anticipazioni verso la metà di ottobre.

«In Europa centrale e orientale, il mercato degli indossabili è cresciuto complessivamente di un promettente 40,6% anno su anno mostrando chiaramente segnali di ripresa rispetto allo scorso anno» rileva Kyla Lap, research analyst wearable Devices Europa di IDC. «Con più campagne promozionali ed espansioni di canale, gli indossabili base sono cresciuti del 38,4% anno su anno, mentre gli indossabili smart sono cresciuti del 60,3%».

Complessivamente Apple ha spedito 7,5 milioni di dispositivi indossabili in Europa con una quota di mercato complessiva del 35,2%, contro i 5,8 milioni dello scorso anno, registrando una crescita del 29,3%.

Tutte le novità di Apple Watch Serie 7 sono in questo articolo, invece per tutte le novità di watchOS 8 rimandiamo a questo approfondimento di macitynet.