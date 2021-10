Videosorvegliate la casa con YI Dome X Camera, in sconto al 70%

C’è un’importante offerta su YI Dome X Camera, una telecamera di sicurezza per interni che al momento si può comprare in sconto del 70%. Si tratta di una soluzione piuttosto pratica per tenere d’occhio una stanza di casa spendendo relativamente poco e beneficiando però di tecnologie e funzioni all’avanguardia.

E’ infatti capace di registrare video in formato MP4 in H.264 con una risoluzione Full HD a 1080p e 20 fps, e si può accedere alla ripresa in tempo reale o alle registrazioni archiviate in memoria sia da smartphone e tablet che dal computer. Le registrazioni vengono salvate su una microSD da inserire nell’apposito scompartimento e può avere fino a 128 GB di memoria: nel momento in cui lo spazio si esaurisce il sistema è in grado di eliminare automaticamente le registrazioni più vecchie.

Dopo averla installata in casa e posizionata su un mobile oppure fissata su una parete o sul soffitto sarà possibile controllarla a distanza, anche per quanto riguarda l’inquadratura: è infatti dotata di sistema motorizzato che consente di spostare l’obiettivo all’interno dello spazio e offre una vista praticamente a trecentosessanta gradi visto che può essere inclinata di 340 gradi in orizzontale e di 95 in verticale.

E’ dotata di un sensore di movimento che consente di attivare la registrazione soltanto quando rileva un movimento sospetto e le notifiche possono essere personalizzate in base agli eventi che si vuole conoscere: la telecamera infatti riconosce sia gli esseri umani che gli animali, quindi chi ha un animale domestico in casa può disattivare le notifiche relative a questi ultimi in modo da non essere bombardato di notifiche ogni qual volta l’animale si trova a passare davanti l’obiettivo.

C’è anche la funzione di visione notturna che offre una visibilità, senza accendere alcuna luce, fino a 10 metri di distanza dalla telecamera e include anche altoparlante e microfono per poter parlare con una persona che si trova nelle vicinanze della telecamera e poterne ascoltare la risposta. Infine, l’alimentazione avviene via microUSB, c’è l’app per iPhone e Android ed è certificata IP65, quindi resiste a polvere e umidità.

Chi intende acquistare YI Dome X Camera può approfittare dell’offerta attualmente in corso che porta il prezzo da 107,90 euro a 32,37 euro, quindi con uno sconto pari al 70%. Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.