Apple Watch Series 7 in vendita da metà ottobre?

Presentando l’Apple Watch Series 7 il 15 settembre di quest’anno nell’ambito dell’evento California Streaming, Apple ha genericamente indicato che “tutti i modelli di Apple Watch Series 7 saranno disponibili nei prossimi mesi autunnali”, senza indicare una data precisa.

Il leaker Jon Prosser afferma – citando non meglio precisate sue fonti – che le spedizioni di Apple Watch Series 7 partiranno da metà ottobre.

Indiscrezioni circolate nei mesi passati riferiscono che Apple avrebbe riscontrato dei problemi in fase produttiva, inconvenienti che avrebbero obbligato l’azienda a ritardare la fabbricazione in serie.

A inizio settembre l’analista Ming-Chi Kuo riferiva che Apple aveva risolto i presunti problemi in fase di produzione e che la produzione in serie sarebbe partita a metà settembre o fine settembre.

Prosser afferma che Apple avrebbe cominciato a informare la stampa che chiedeva dispositivi per le recensioni, riferendo che informazioni sarebbero arrivate “nelle prossime settimane”, sena ulteriori indicazioni.

Le indiscrezioni di Prosser non sempre si sono rivelate esatte ma l’indicazione di metà ottobre come possibile termine entro il quale arriverà l’Apple Watch Series 7 è ragionevole e probabile. Amazon ha in questi giorni predisposto le referenze con le varianti di Apple Watch Series 7, altro segnale che lascia immaginare che qualcosa stia per cambiare a breve.

Apple Watch Series 7 vanta un display più grande ed evoluto, un design ricercato ancora più resistente, ricarica più veloce e nuovi colori per la cassa in alluminio e ovvaimente watchOS 8. La cassa in alluminio sarà disponibile in cinque nuovi colori, mentre per i cinturini è possibile scegliere tra una serie di nuovi stili e colori.