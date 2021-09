Nuovo Apple Watch Series 7 con un display più grande ed evoluto

Apple ha annunciato Apple Watch Series 7, dotato di un display Retina always-on riprogettato con area di visualizzazione più grande e bordi ridotti.

Grazie ai bordi più sottili, la superficie di visualizzazione del display è stata ampliata al senza alcun impatto sulle dimensioni dello smartwatch.

Il design di Apple Watch Series 7 presenta angoli più smussati e arrotondati, ed è dotato di un bordo rifrangente che consente ai quadranti e alle app a tutto schermo di diventare tutt’uno con la curvatura della cassa.

Anche l’interfaccia utente di Apple Watch Series 7 è ottimizzata per il display più ampio, e offre maggiore leggibilità e facilità d’uso, in aggiunta ai due nuovi ed esclusivi quadranti, “Contour” e “Modular Duo”, appositamente realizzati per questo nuovo dispositivo.

Le novità che riguardano il display si accompagnano alla consueta autonomia di 18 ore della batteria (che varia ovviamente in base all’utilizzo), a cui ora si aggiunge una ricarica più rapida del 33%.

Apple Watch Series 7 è anche l’Apple Watch più resistente in assoluto, grazie a un cristallo anteriore più robusto e resistente agli urti. È il primo Apple Watch ad avere una resistenza alla polvere di grado IP6X, e mantiene sempre una resistenza all’acqua di 50 metri (rating WR50).

Il più recente modello di Apple Watch continua a offrire strumenti utili per salute e benessere, come il cardiofrequenzimetro elettrico e l’app ECG, e il sensore e l’app Livelli O₂.

watchOS 8 aiuta le persone a rimanere in salute, restare attive e connesse grazie anche a nuovi tipi di allenamenti, l’app Mindfulness, funzioni di accessibilità, le chiavi digitali in Wallet, funzioni nell’app Casa, oltre ai miglioramenti alle app Messaggi e Foto.

La cassa in alluminio di Apple Watch Series 7 è disponibile in cinque nuovi colori, mentre per i cinturini è possibile scegliere tra una serie di nuovi stili e colori.

Apple non ha indicato una data di arrivo precisa, spiegando solo che “l’intera linea di Apple Watch Series 7 sarà disponibile nei prossimi mesi autunnali”.

Nuovo design e interfaccia utente ottimizzata

Il display di Apple Watch Series 7 offre quasi il 20% di superficie di visualizzazione in più e bordi più sottili in soli 1,7 mm, il 40% in meno rispetto a quelli del display di Apple Watch Series 6.

Il design massimizza l’area di visualizzazione, influendo solo in minima parte sulle dimensioni complessive della cassa. Apple Watch Series 7 è disponibile con cassa da 41 mm e da 45 mm. Quando l’utente non solleva il polso, il display Retina always-on è fino al 70% più luminoso al chiuso rispetto a Apple Watch Series 6, così è più semplice guardare il quadrante senza dover alzare il braccio o riattivare il display.

L’interfaccia utente è ottimizzata per sfruttare al massimo la forma e le dimensioni del nuovo display. Apple Watch Series 7 offre due ulteriori dimensioni di carattere più grande e una nuova tastiera QWERTY su cui l’utente può scrivere toccando con il dito o sfiorando il display con QuickPath. Inoltre utilizza il machine learning on-device per suggerire la prossima parola in base al contesto, in modo da scrivere più velocemente.

Con watchOS 8, le intestazioni dei menu e i pulsanti più grandi in app come Cronometro, Attività e Sveglie rendono ancora più semplice interagire con lo schermo.

Ancora più robusto

Apple spiega che il cristallo anteriore di Apple Watch Series 7 è stato ridisegnato con una geometria più forte e robusta e ora è il 50% più spesso di quello di Apple Watch Serie 6, il che lo rende più resistente agli urti senza comprometterne la nitidezza.

Apple Watch Series 7 vanta ora una resistenza alla polvere di grado IP6X, che ne aumenta la durabilità anche in ambienti come la spiaggia o il deserto, ed è utilizzabile anche quando si nuota grazie a una resistenza all’acqua fino a 50 m.

Ricarica più veloce

Apple Watch Series 7 offre un’autonomia di 18 ore con una sola ricarica; la ricarica è anche il 33% più veloce rispetto a Apple Watch Series 6 grazie alla nuova architettura e al cavo magnetico USB-C Magnetic Fast Charger.

Quadranti specifici con watchOS 8

watchOS 8 introduce quadranti aggiuntivi pensati appositamente per il display più ampio di Apple Watch Series 7. Sul nuovo quadrante Contour l’orologio si spinge fino ai bordi del display e vengono mostrate animazioni durante tutta la giornata, per mettere in risalto l’ora attuale. Il nuovo quadrante Modular Duo sfrutta lo spazio aggiuntivo sullo schermo per mostrare al centro due complicazioni con diversi dati. Chi ama viaggiare apprezzerà invece il quadrante World Time, ispirato ai vecchi orologi, che mostra l’ora in 24 fusi orari diversi su quadrante doppio ed è disponibile su Apple Watch Series 4 e successivi. Infine, il quadrante Ritratto usa le funzioni di profondità della modalità Ritratto di iPhone per offrire esperienze personalizzate.

La nuova app Mindfulness, il monitoraggio della frequenza respiratoria nel sonno e i nuovi allenamenti di Tai Chi e Pilates aiutano a migliorare il benessere generale. Nuove funzionalità delle app Wallet e Casa permettono di aprire l’auto e le porte dei luoghi in cui l’utente vive, lavora e che visita.

Novità per chi va in bici

watchOS 8 offre anche nuove funzioni per chi va in bici. Apple Watch usa algoritmi evoluti per analizzare i dati del GPS, dell’accelerometro e del giroscopio e il battito cardiaco per rilevare quando l’utente inizia ad andare in bici, e suggerisce di avviare un allenamento “Bici outdoor” se non è già stato fatto. Come per tutti i promemoria di Allenamento, i ciclisti vedranno i propri dati di performance dal momento in cui avviano l’allenamento. In più, gli allenamenti in bici ora possono rilevare in automatico pause e riprese, in modo da rispecchiare in modo più preciso nelle metriche quando l’utente si muove e quando invece no, per esempio a un semaforo.

La Mela riferisce che Apple Watch può misurare in modo più preciso le calorie attive quando si usa una bici elettrica, grazie a un algoritmo di allenamento aggiornato che valuta i dati del GPS e il battito cardiaco per determinare quando l’utente usa la pedalata assistita e quando invece spinge sui pedali con le gambe. Il nuovo feedback vocale tramite l’altoparlante integrato di Apple Watch o attraverso gli AirPods o altre cuffie o auricolari Bluetooth annuncerà in automatico i traguardi degli allenamenti e lo stato dell’anello Attività, aiutando a mantenere la concentrazione in attività come la corsa o l’HIIT.

Fin dal suo lancio nel 2018, il rilevamento cadute su Apple Watch si è dimostrato uno strumento di sicurezza utile. Questa funzione rileva se l’utente è immobile per circa un minuto dopo che è stata rilevata una brutta caduta e avvia una chiamata ai servizi di emergenza direttamente dal polso. In watchOS 8 gli algoritmi di rilevamento cadute sono stati aggiornati e ottimizzati in modo da rilevare le cadute durante un allenamento, anche quando si va in bici, e sono stati perfezionati per riconoscere il particolare movimento e l’impatto di una caduta da una bicicletta e in altri tipi di allenamento.

Famiglia Apple Watch

La collezione Apple Watch Series 7 presenta cinque nuovi colori per la cassa in alluminio, Mezzanotte, Galassia, verde, un nuovo azzurro e (PRODUCT)RED, insieme a una palette di cinturini Apple Watch compatibili con tutti i modelli.

Apple Watch Series 7 resta compatibile con tutti i cinturini Apple Watch precedenti. I modelli in acciaio inossidabile, Apple Watch Edition, Apple Watch SE e Apple Watch Series 3 sono ancora disponibili nei colori esistenti.

In autunno verranno anche presentati nuovi cinturini e quadranti esclusivi per Apple Watch Nike e Apple Watch Hermès. Il nuovo Nike Sport Loop è disponibile in tre colori, e include il logo e la scritta Nike incorporati nel tessuto del cinturino. È in abbinamento con il quadrante Nike Bounce, che si anima in modo dinamico quando l’utente tocca lo schermo, sfiora la Digital Crown o muove il polso.

Oltre a nuovi colori per i modelli Classic, Attelage e Jumping, Apple Watch Hermès offre due nuovi stili: Circuit H, “un’audace rappresentazione grafica” ispirata alla catene delle ancore delle barche, stampata in pelle Swift con un quadrante in abbinamento; e il Gourmette Double Tour, che rende omaggio ai collier Hermès degli anni ‘30, con maglie che si intrecciano con eleganza alla morbida pelle Fauve Barénia. Questo cinturino si avvolge due volte intorno al polso e richiama in modo iconico il ricorrente motivo a catena.

Apple Fitness+

Lunedì 27 settembre Apple Fitness+, il servizio di fitness interamente sviluppato attorno all’Apple Watch, introdurrà un nuovo allenamento di tonificazione con il Pilates e semplici esercizi di mindfulness da praticare ovunque e in qualsiasi momento con le Meditazioni guidate. Fitness+ introdurrà inoltre un nuovo programma, Allenamenti per la stagione sciistica, con lo sciatore due volte campione olimpico e cinque volte campione del mondo Ted Ligety, in compagnia della trainer Fitness+ Anja Garcia. In autunno Fitness+ introdurrà gli Allenamenti di gruppo con SharePlay: ci si potrà allenare insieme a un massimo di 32 persone e motivarsi l’un l’altra.

Apple ha fatto sapere che nel corso dell’anno, Fitness+ sarà disponibile in 15 nuovi Paesi (Arabia Saudita, Austria, Brasile, Colombia, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Indonesia, Italia, Malesia, Messico, Portogallo, Russia, Spagna e Svizzera) in inglese con sottotitoli in sei lingue, così più persone nel mondo potranno seguire allenamenti tenuti da un team eterogeneo e inclusivo di trainer, pronto ad accogliere chiunque voglia condurre una vita più sana.

Apple Watch e l’ambiente

In linea con l’impegno di Apple nei confronti dell’ambiente, Apple Watch Series 7 è al primo posto per materiali riciclati rispetto a ogni altro Apple Watch. Tutti i magneti e il Taptic Engine sono realizzati al 100% con terre rare riciclate; quasi il 100% del tungsteno utilizzato nel dispositivo è riciclato, e la cassa è riciclata al 100% nei modelli in alluminio. Inoltre Apple Watch Series 7 è realizzato senza sostanze chimiche nocive, come mercurio, PVC, berillio e BFR.

Disponibilità

Tutti i modelli di Apple Watch Series 7 saranno disponibili “nei prossimi mesi autunnali”.

Apple Watch SE con cavo di ricarica USB-C, i nuovi cinturini per Apple Watch e i cinturini Nike per Apple Watch potranno essere ordinati a partire da oggi su apple.com/it/store e nell’app Apple Store, con disponibilità nei negozi a partire da giovedì 16 settembre.

Apple Watch Hermès Series 7 e i nuovi cinturini Apple Watch Hermès saranno disponibili nei prossimi mesi autunnali.

watchOS 8 (qui altri dettagli) sarà disponibile per Apple Watch Series 3 e successivi a partire da lunedì 20 settembre (richiede iPhone 6s o successivo con iOS 15 o successivo).