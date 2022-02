Apple inaugura a Riad la Developer Academy solo per donne

Le prime donne che parteciperanno alla Apple Developer Academy di Riad in Arabia Saudita si sono già registrate: parteciperanno ai corsi tenuti da esperti Apple per ottenere formazione, strumenti e competenze per aspiranti programmatrici, designer e manager che potranno così creare start-up e nuovi posti di lavoro legati allo sviluppo di app per iPhone, iPad e in generale per l’ecosistema Apple.

La notizia di realizzare una Apple Developer Academy a Riad esclusivamente dedicata alle donne risale all’estate del 2021. L’inizio delle registrazioni e l’avvenuta iscrizione delle prime partecipanti donne arriva invece in contemporanea con la chiusura lavori di LEAP22, prima edizione di successo di un nuovo evento dedicato alle start-up e alle ultime novità della tecnologia che ha registrato oltre 100.000 partecipanti e oltre 700 espositori da tutto il mondo.

Apple Developer Academy di Riad si trova presso la Princess Nourah bint Abdulrahman University: si prevede giocherà un ruolo significativo nella costruzione di talenti nell’ambito del coding in Arabia Saudita e nell’incoraggiare le donne a sviluppare le loro capacità e a esplorare carriere in questo settore costantemente in crescita.

Si prevede che oltre 600 donne frequenteranno ogni anno l’accademia, sia per i corsi introduttivi di 30 giorni, sia per il percorso completo di studi di 10 mesi.

Si tratta di una iniziativa importante anche per il sostegno all’emancipazione femminile e altre riforme sociali nell’ambito della Saudi Vision 2030, un ambizioso piano che vede l’Arabia Saudita determinata a diventare un motore globale di investimento e un hub globale tra Asia, Europa e Africa, soprattutto nel campo delle nuove tecnologie.

La Developer Academy di Apple collabora con la Saudi Federation for Cybersecurity, Programming and Drones, siglata SAFCSP mediante la Tuwaiq Academy e l’Università Principessa Nourah Bint Abdulrahma.

«In Apple ci impegniamo a garantire che tutti dispongano degli strumenti e delle risorse per prosperare nell’economia delle app e far parte di tale trasformazione» ha dichiarato Susan Prescott, vicepresidente per l’istruzione e il marketing aziendale di Apple, riportata da AppleInsider. «Attraverso il potere della tecnologia e dell’innovazione, siamo orgogliosi di aiutare a preparare questi leader a nuove opportunità di carriera e imprenditorialità».

La prima Apple Developer Academy è stata aperta in Brasile nel 2013 con l’obiettivo di offrire ad aspiranti imprenditori e imprenditrici, sviluppatori e designer gli strumenti e la formazione necessari per trovare o creare occupazione nel fiorente settore delle app per iOS. Da allora Apple ha aperto più di una dozzina di academy in tutto il mondo, permettendo a studenti di tutto il mondo di imparare a sviluppare app e acquisire competenze in campo imprenditoriale. In Italia Apple Developer Academy si trova presso l’Università Federico Secondo di Napoli.