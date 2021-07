Apple creerà una Developer Academy a Riad (Arabia Saudita)

Apple ha scelto Riad, la capitale dell’Arabia Saudita, come location di una nuova Developer Academy di riferimento nel Medio Oriente e nella regione del Nord-Africa.

Lo riferisce il sito Appleinsider che cita sua volta Saudi Gazette e spiegando che l’Apple Developer Academy si dedicherà a fornire strumenti e formazione per aspiranti programmatrici, sviluppatori e designer che potranno creare startup e posti di lavoro legati allo sviluppo di app per iPhone e iPad.

La misura dovrebbe essere tra le altre cose un sostegno all’emancipazione femminile e altre riforme sociali nell’ambito della Saudi Vision 2030, un pilastro che vede l’Arabia Saudita determinata diventare un motore globale di investimento e un hub globale tra Asia, Europa e Africa.

La Developer Academy di Apple collaborerà con la “Saudi Federation for Cybersecurity, Programming and Drones” (SAFCSP) mediante la Tuwaiq Academy e l’Università Principessa Nourah Bint Abdulrahma.

“Questo salto di qualità è un investimento per le menti digitali e ke competenze delle nostre ragazze nel loro cammino verso la creazione di un innovativo futuro della nazione e la trasformazione verso un’economia basata sull’innovazione e la trasformazione ditale”, ha riferito Abdullah Al-Swaha, ministro dell’Arabia Saudita responsabile delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione.

Anche Faisal Al-Khamisi, presidente del consiglio di amministrazione della SAFCSP e della Tuwaiq Academy, ha ringraziato Cupertino per avere scelto Riad: “Nella nostra partnership con Apple, lavoreremo insieme, impegnandoci a creare un ecosistema economico per le aziende, infondendo competenze che promuovano innovazione e tecnologia, garantendo un futuro sostenibile e prospero per la nostra comunità locale, le società del mondo che senza dubbio beneficeranno dei servizi di quadri tecnici che riceveranno formazione e training alla Apple Academy”.

La prima Apple Developer Academy è stata aperta in Brasile nel 2013 con l’obiettivo di offrire ad aspiranti imprenditori e imprenditrici, sviluppatori e designer gli strumenti e la formazione necessari per trovare o creare occupazione nel fiorente settore delle app per iOS. Da allora Apple ha aperto più di una dozzina di academy in tutto il mondo, permettendo a studenti di tutto il mondo di imparare a sviluppare app e acquisire competenze in campo imprenditoriale