Oppo Watch Free offre monitoraggio del sonno professionale

Oppo annuncia Watch Free, nuovo indossabile disponibile a partire da oggi (anche su Amazon) con funzione di monitoraggio del sonno in ogni tipo di scenari. il dispositivo è indicato per i giovani grazie all’ottimo rapporto qualità prezzo: oltre a monitorare salute, benessere e sport il costruttore evidenzia OSleep, un avanzato sistema professionale per monitoraggio e analisi del sonno.

Dormi bene con OSleep

Riposare è essenziale per mantenersi in buona salute ed essere produttivi. I disturbi del sonno costituiscono un ostacolo per un numero sempre maggiore di giovani; per aiutare a combattere questo disagio, Oppo Watch Free introduce OSleep, un sistema professionale, esaustivo e personalizzato di monitoraggio e analisi del sonno in ogni sua fase.

OSleep offre una valutazione del rischio di russamento: grazie a sensori professionali e algoritmi avanzati, rileva in modo tempestivo anomalie nel riposo e suggerisce le soluzioni più opportune. Non di rado il russare è percepito come segno di un sonno sano, profondo e riposante: in realtà, se cronico potrebbe essere un sintomo della SAS (Sindrome delle Apnee del Sonno) – un fenomeno da non sottovalutare.

Oppo Watch Free aiuta a rilevare tempestivamente i problemi di respirazione durante il sonno grazie a un’azione congiunta di sensori e algoritmi: un sensore tiene traccia del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue; un altro rileva la frequenza cardiaca; infine, un algoritmo valuta il rischio di russamento con l’ausilio di uno smartphone, che registra attivamente i suoni emessi.

Molti giovani usano i loro telefoni prima di andare a letto e hanno problemi ad addormentarsi. Per favorire un addormentamento più rapido ed efficace, Oppo Watch Free invia dei promemoria per andare a letto e analizza la difficoltà nell’addormentarsi, la durata e le fasi del sonno, grazie anche al monitoraggio dei movimenti oculari rapidi (REM).

Oppo e l’Università di Tsinghua, inoltre, hanno istituito il Joint Research Center for Future Terminal Technology, dando luogo a progetti di ricerca congiunti nel campo del sonno per studiare ulteriormente la tecnologia di monitoraggio dello stesso, convinti che il benessere parta innanzitutto dalla qualità del riposo.

Oltre 100 modalità di allenamento e monitoraggio professionale della salute

Per uno smartwatch le funzioni professionali di allenamento sono indispensabili. Oppo Watch Free è dotato di un sensore di movimento a 6 assi e di un rilevatore ottico della frequenza cardiaca, per supportare oltre 100 tipi di allenamento. Questi sensori identificano e registrano automatiacamente 4 modalità sportive attraverso l’uso di algoritmi, quindi non sarà più necessario preoccuparsi di dimenticare di attivare le modalità.

Grazie a Daily Activity gli utenti possono controllare tutte le attività. Sono inoltre disponibili corsi di running pensati per facilitare gli utenti a raggiungere i propri obiettivi di fitness in modo efficace e divertente.

Oppo Watch Free monitora costantemente la frequenza cardiaca: se vengono rilevate irregolarità, il dispositivo vibra per avvertire l’utente. Inoltre, sono stati inseriti degli appositi promemoria per combattere la sedentarietà, suggerendo di alzarsi in piedi; particolarmente utili per chi passa le proprie giornate in ufficio o al computer.

Altre funzioni e autonomia fino a 14 giorni

Sono presenti anche le funzioni classiche degli indossabili, incluse notifiche dei messaggi, delle chiamate in arrivo, la possibilità di rifiutarle, il controllo della riproduzione musicale che permettono di gestire tutto dal polso e usarlo come una estensione dello smartphone, senza che l’utente debba estrarre il telefono dalla tasca. Il costruttore dichiara una lunga autonomia che arriva fino a 14 giorni: bastano 5 minuti di ricarica per ottenere 24 ore di utilizzo.

Oppo Watch Free pesa solo 32 grammi: è leggero da indossare, ma semplice da usare grazie al display AMOLED HD da 1,64 pollici. Il cinturino in silicone medicale è traspirante rimanendo così confortevole per tutto il giorno. Per quanto riguarda i quadranti, il dispositivo offre oltre 40 watch screen alla moda e la funzione AI Outfit watch Face 2.0, che permette di creare quandranti personalizzati che si adattano ad ogni look e occasione.

Oppo Watch Free, prezzo e disponibilità

OPPO Watch Free nasce è disponibile in due colori: Vanilla e Black, entrambi al prezzo consigliato al pubblico di 99,99 €. Oltre che sullo store del costruttore è già disponibile per l’acquisto a partire da questa pagina di Amazon con consegne a partire dal 10 febbraio.