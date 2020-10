Apple lancerà AirPods 3 e AirPods Pro 2 nel 2021

Le anticipazioni sulle prossime versioni degli auricolari senza fili di Apple sono entrate in pausa con l’arrivo delle novità marchiate Mela di questo autunno, ma ora Bloomberg torna sull’argomento indicando che AirPods 3 e AirPods Pro 2 (o di seconda generazione) sono in arrivo nel 2021.

In linea con numerosi report precedenti, le nuove AirPods di terza generazione sono descritte con design simile a quello di AirPods Pro, quindi con uno stelo più corto e anche con gommini sostituibili. Ma senza le funzioni più sofisticate, quindi prive di cancellazione del rumore, in ogni caso sembra che Apple stia lavorando anche per prolungare l’autonomia di funzionamento. Invece per i nuovi AirPods Pro 2 o di seconda generazione, Apple sta studiando un design completamente diverso, con l’obiettivo di ridurre o eliminare completamento lo stelo. Sembra così che i nuovi auricolari senza fili top di gamma di Apple potrebbe arrivare con una design più arrotondato, privo di stelo, quindi più simile ad altri modelli in commercio proposti da altri marchi. Ma per questo progetto la testata USA indica anche difficoltà nell’integrare tutte le componenti e le funzioni in uno chassis ancora più piccolo, problemi che se non verranno superati potrebbero portare a un design meno ambizioso.

Sia per AirPods 3 che per AirPods Pro 2 del 2021 Apple starebbe lavorando anche su nuovi chip wireless per entrambi i modelli, con una possibile data di lancio dei modelli più economici entro la prima metà del prossimo anno. In un altro articolo riportiamo le anticipazioni su possibili novità per gli speaker HomePod, oltre al modello mini da poco lanciato in USA, e anche per le prime cuffie Apple che potrebbero subire ritardi a causa di alcuni problemi.

