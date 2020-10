Huawei X Gentle Monster Eyewear II, i nuovi occhiali smart a partire da 329 euro

Huawei X Gentle Monster Eyewear II è la seconda iterazione all’interno della serie di occhiali smart nati dalla collaborazione tra il gigante cinese e il noto produttore di accessori di lusso. Il secondo ci mette certamente il design, con Huawei che arricchisce gli occhiali con caratteristiche e tecnologie d’eccezione.

Già noti in passato, in queste ore Huawei ha svelato nel dettaglio i nuovi occhiali. La nuova collaborazione Huawei X Gentle Monster porta il supporto Bluetooth 5.2 su Eyewear II, insieme a diaframmi da 128 mm progettati per offrire un’ottima qualità audio, con un’onda sonora inversa per prevenire qualsiasi perdita di qualità audio e offrire anche una migliore privacy.

Eyewear II appena lanciati sono disponibili in diverse versioni e sono anche compatibili con lenti graduate, nel caso in cui l’utente ne avesse bisogno. Tutti i diversi paia di occhiali presentano gli stessi altoparlanti semi aperti sul lato, insieme a vari gesti di controllo, come i tocchi, slide e pinch.

Ancora, HUAWEI X Gentle Monster Eyewear dispone di doppi microfoni installati sulle astine, cempre con tecnologia di riduzione del rumore del fascio lineare, per offrire telefonate chiare e cristalline.

Huawei X Gentle Monster Eyewear II arriva sugli scaffali con un prezzo di 329 euro, dunque più economici dei diretti predecessori.