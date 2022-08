Apple lavora su un nuovo HomePod e dispositivi per la smart home

Apple ha probabilmente in porto un nuovo HomePod top di gamma, una versione aggiornata dell’HomePod mini e altri due non meglio identificati dispositivi per la casa che dovrebbero essere presentati tra la fine del 2023 o inizio 2024.

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “PowerOn”. Secondo Gurman – citato dal sito 9to5mac – Apple nei suoi laboratori lavora su non meno di quattro dispositivi per la smart home ma non tutti questi saranno effettivamente presentati.

Come già in precedenza riportato, il nuovo HomePod è identificato internamente da Apple con il nome in codice “B620”, sfrutterà il chip S8 che dovremmo vedere anche su Apple Watch Series 8 e sarà simile in termini di dimensioni e performance audio al primo HomePod anziché alla versione mini.

Di nuovo rispetto a quanto già indicato prima, Gurman riferisce che Apple sta lavorando anche a una versione aggiornata dell’HomePod mini. Non è chiaro cosa cambierà rispetto all’attuale modello, ma si potrebbe ipotizzare il supporto allo standard Bluetooth 5.2 e conseguenti migliorie grazie al codec supportati.

Il redattore di Bloomberg riferisce ancora di due dispositivi per la smart home in preparazione nei laboratori Apple: un dispositivo per la cucina che combina iPad e uno speaker, e un dispositivo da salotto che combina Apple TV, videocamera e HomePod.

A detta di Gurman, il lancio di questi nuovi prodotti dovrebbe avvenire alla fine del 2023 o al massimo inizio 2024. Come è facile immaginare si tratta di dispositivi che potrebbero certamente competere con simili prodotti di Amazon, quali Amazon Echo e Amazon Show, permettendo a Apple di spingere sulla connettività domestica.