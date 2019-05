Amazon Echo Show 5, dal 26 giugno in Italia a 89,99 euro

Amazon ha annunciato l’arrivo del nuovo altoparlante intelligente con schermo a bordo. Si tratta del fratellino minore rispetto ad Amazon Echo Show, e prende il nome di Echo Show 5. Cinque, come i pollici dello schermo di cui è dotato. Si acquista a 89,99 euro, con consegne previste per il 26 giugno.

Non si tratta della quinta generazione del popolare speaker con Alexa a bordo, ma il numero è dovuto alla diagonale, precisamente da 5,5 pollici. Con poco più della metà delle dimensioni del suo predecessore, il nuovo display smart risulta così più compatto, progettato per stare rientrare in spazi ristretti, con un fattore di forma ottimizzato per il comodino o una scrivania di piccole dimensioni.

Amazon Show Echo 5 gode di un “pulsante che disconnette elettronicamente sia il microfono che la fotocamera” utile dunque per incrementare la privacy e non aver paura di essere spiati in casa. Peraltro, gli utenti saranno presto in grado di “eliminare la loro ultime richieste vocali”; la società punta dunque a proteggere e rassicurare al massimo l’utenza.

Quando non è in uso, sullo schermo potrà visualizzarsi l’orologio e una home page con foto, la maggior parte delle quali potrà provenire da Facebook per creare una presentazione con le proprie foto.

Amazon promette un “suono ricco e pieno”, sia che si guardino video musicali su Vevo, o che si ascolti musica su Amazon Musica, Spotify, Apple Music , o altri servizi analoghi. Naturalmente, Echo Show 5 fornirà assistenza all’utente anche per il controllo della domotica, quindi per l’accensioni delle luci o il controllo di altre periferiche collegate. Tra le altre funzioni anche quella che consente di “vedere il feed video delle telecamere compatibili”.

Come i precedenti speaker smart della gamma Amazon Echo che abbiamo provato su macitynet.it Echo Show 5 è compatibile con una vasta gamma di gadget per la casa intelligenti, tra cui le camere Arlo e il campanello smart Ring, che viene offerto anche in bundle.

Amazon Echo Show 5 può pre ordinarsi direttamente a questo indirizzo al prezzo di 89,99 euro, nella diversa colorazione nera, o bianca.