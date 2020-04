Apple, le istruzioni su come assemblare le visiere protettive che sta costruendo e inviando ai sanitari

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha pubblicato un video per spiegare che Apple sta lavorando con i governi per donare milioni di mascherine dove c’è bisogno ed ha anche iniziato a produrre visiere protettive trasparenti destinate agli operatori sanitari. Le visiere in questione, ha spiegato ancora Cook, sono frutto della collaborazione tra i dipendenti della Mela (designer, ingegneri, addetti al packaging) e i fornitori cinesi, pronte da produrre e spedire in pacchi da cento pezzi.

Apple ha ora condiviso un documento con le istruzioni da seguire per assemblare ed impostare le visiere trasparenti. Il documento evidenzia con una serie di immagini i passi da seguire quando si riceve la visiera: bisogna staccare la sottile pellicola protettiva, allentare o allargare la banda che permette di sistemare la visiera sul viso, inserire l’estremità della cinghia nell’apposito attacco facendola passare per la fibbia, tirare per tenderla e accertarsi che non scivoli fuori dalla fibbia.

Apple indica anche come pulire la visiera, spiegando che è meglio evitare l’esposizione a temperature elevate, manovrarla con attenzione per impedire cadute e graffi e le procedure da seguire per sterilizzare e riusare il prodotto (si può usare alcol isopropilico al 70% o altri prodotti).

L’iniziativa delle mascherine e delle visiere di protezione è solo l’ultima di tutta una serie di iniziative intraprese da Apple per contribuire nella lotta al virus Sars-CoV-2.

