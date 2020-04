Disponibile aggiornamento a iOS e iPadOS 13.4.1

A soli 14 giorni di distanza dal rilascio della versione definitiva di iOS 13.4 e iPadOS 13.4, Apple ha rilasciato l’aggiornamento a iOS e iPadOS 13.4.1. Nelle note d irilascio, la Mela spiega che iOS 13.4.1 offre ”correzioni di errori e miglioramenti”. In dettaglio:

– È stato risolto un problema per cui i dispositivi con iOS 13.4 non potevano partecipare a chiamate FaceTime insieme a dispositivi con iOS 9.3.6 e versioni precedenti o OS X El Capitan 10.11.6 e versioni precedenti.

– È stato risolto un problema con l’app Impostazioni che impediva la scelta del Bluetooth dal menu delle azioni rapide sulla schermata Home.

Nelle note di iPad, scrive che è stato risolto un problema su iPad Pro 12,9″ (quarta generazione) e iPad Pro 11″ (seconda generazione) per cui la torcia poteva non accendersi dopo aver toccato il pulsante Torcia in Centro di Controllo o in “Blocco schermo”.

Come si scarica l’aggiornamento a iOS 13.4.1

Come sempre è possibile installare l’aggiornamento direttamente dallo smartphone andando in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Dopo aver richiesto l’aggiornamento (tap su “Scarica e installa”), questo verrà scaricato. Il sistema prepara l’update e, dopo alcuni minuti, questo verrà installato automaticamente.

L’installazione dell’aggiornamento richiede almeno 50% di batteria o il collegamento ad una sorgente di alimentazione.

Se l’update non compare subito, non preoccupatevi: non appare a tutti gli utenti immediatamente e potrebbe essere necessario attendere ancora un po’.

Se non riuscite a eseguire l’aggiornamento in modalità wireless, è possibile utilizzare iTunes per ottenere l’aggiornamento iOS più recente da Mac o PC con il dispositivo collegato via USB.