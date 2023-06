Documentario sul flop Apple Lisa, migliaia seppelliti in discarica

Presentato nel 1983 – un anno prima che fosse pronto il Mac – Apple Lisa, non fu il successo commerciale sperato ed è stato probabilmente il più grande fallimento commerciale della multinazionale di Cupertino dopo lo sfortunato Apple III.

«Era troppo costoso, e cercavamo di venderlo a grandi aziende quando la nostra competenza era vendere ai consumatori”, dichiarò in seguito Steve Jobs. Migliaia di macchine invendute furono distrutte e seppellite in una discarica nello Utah.

Il sito The Verge ha ricostruito la storia dello stock invenduto, schiacciato dai bulldozer alla fine del 1989 in una discarica a Logan (Utah), al fine di ricevere una detrazione fiscale sull’inventario invenduto. Un documentario di mezz’ora racconta di questo compuer, tra i primissimi in assoluto ad essere venduto con un gruppo di programmi per l’ufficio denominato Workshop.

Nel documentario intitolato “Lisa: Steve Jobs’ sabotage and Apple’s secret burial” (il boicottaggio di Steve Jobs e la sepoltura segreta di Apple), viene mostrata la discarica in questione, e sono state intervistate alcune persone che hanno partecipato al sotterramento, incluso un reporter che all’epoca si è occupato dell’evento, e un rivenditore che all’epoca acquistò alcune scorte di Apple Lisa per rivenderle.

La macchina era futuristica e valida ma ritenuta dai potenziali clienti troppo costosa (quasi 10.000$) e molti preferirono pertanto rivolgersi a più economiche macchine dI IBM (da poco all’epoca approdata nel campo dei personal computer).

Il più grande acquirente di Lisa sembra fu la NASA (che pare li usasse per funzioni di project management), forse tra i pochi clienti a comprendere all’epoca le potenzialità di una macchina avveniristica, già in grado di gestire multitasking cooperative e memoria virtuale (caratteristiche che arrivarono anni dopo sul Mac).

L’insuccesso di Lisa non fu un problema per Apple che nel 1984 annunciò il primo Mac . Il Macintosh riscosse in breve tempo un successo straordinario: il suo design, la sua interfaccia innovativa, il mouse, il processore a 32 bit fecero parlare, conoscere la società di Cupertino in tutto il mondo, proiettando Apple nel futuro.

