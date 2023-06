Reimagine AI migliora vecchie foto di famiglia e anima gli antenati

MyHeritage – azienda israeliana nota per i suoi software per la creazione di alberi genealogici – ha presentato Reimagine, un’app mobile per le foto di famiglia.

Oltre agli strumenti di intelligenza artificiale di MyHeritage per migliorare le foto storiche, Reimagine vanta uno scanner fotografico che consente la scansione di intere pagine di album fotografici. Queste funzionalità, insieme alla possibilità di condivisione delle fotografie offerta da MyHeritage, sono indicate come ideali per organizzare le foto di famiglia, vecchie e nuove.

Il primo passo per preservare digitalmente le foto di famiglia conservate negli album fotografici e nelle scatole delle scarpe è la loro scansione. Reimagine include una funzionalità di scanner multi-pagina che prometta la scansione rapida di intere pagine di album o di più foto singole con un solo tocco.

Lo scanner utilizza un sistema AI di basato su cloud per rilevare automaticamente le singole foto e ritagliarle, risparmiando ore di lavoro altrimenti richieste con altri scanner.

Le foto scansionate vengono salvate in un album all’interno dell’app e archiviate su un account cloud di MyHeritage. È possibile integrare le foto con la piattaforma dell’albero genealogico dello stesso sviluppatore e utilizzare funzionalità di tag/etichettatura per aggiungere nomi ai volti presenti sulle foto. È inoltre possiible accedere alle foto direttamente da computer tramite il sito web di MyHeritage.

Tutte le funzionalità AI di per il miglioramento delle foto di MyHeritage sono disponibili direttamente nell’app Reimagine. In pochi tocchi, una vecchia foto in bianco e nero danneggiata può essere scansionata e ripristinata, migliorata, colorizzata e persino animata. Le foto migliorate (o le versioni originali scansionate) possono essere condivise con familiari e amici sui social media o tramite il sito familiare dell’utente su MyHeritage.

Tra gli strumenti di miglioramento ci sono quelli per la colorizzazione delle foto in bianco e nero, il ripristino dei colori sbiaditi, la riparazione di graffi e pieghe, il miglioramento delle foto sfocate per aumentarne la risoluzione e l’animazione delle foto stesse.

È anche possibile aggiungere registrazioni audio per raccontare le storie che si celano dietro le foto. Le foto originali non vengono mai modificate; quando vengono applicati uno o più miglioramenti, viene creata e salvata una nuova versione accanto alla foto originale, che rimane intatta.

Reimagine è disponibile per dispositivi iOS e Android ed è localizzata in 11 lingue, italiano compreso. Per quanto riguarda i prezzi, gli utenti possono scannerizzare e migliorare gratuitamente un numero limitato di foto.

Oltre a ciò, per effettuare la scansione e il miglioramento di un numero illimitato di foto, è necessario sottoscrivere un abbonamento. Sono disponibili opzioni di abbonamento mensile e annuale: si parte da 8,99 € al mese o 39,00€ l’anno.

