Apple M1 Ultra non supera Nvidia RTX 3090

Come i precedenti modelli di Apple M1, anche il nuovo e più potente processore M1 Ultra ha impressionato per prestazioni ed efficienza energetica nelle prime recensioni USA: Mac Studio supera Mac Pro e anche le workstation PC Windows Intel e AMD più potenti e costose, ma nel campo delle prestazioni grafiche M1 Ultra non raggiunge Nvidia RTX 3090, presa da Apple come punto di riferimento e confronto perché è una delle schede video discrete più potenti attualmente disponibili sul mercato.

Ricordiamo che durante la presentazione Peek Performace Apple ha dichiarato che M1 Ultra supera anche Nvidia RTX 3090 nelle «prestazioni relative», senza però specificare ulteriori dettagli su come sono stati effettuati i test. In sostanza Apple ha mostrato che a certi livelli di potenza di alimentazione M1 Ultra eroga prestazioni più elevate e consuma molta meno energia di Nvidia RTX 3090, evitando però di mostrare il quadro completo, vale a dire le prestazioni massime raggiunte dai due chip quando funzionano a piena potenza.

Il confronto diretto nel comparto grafico alla massima potenza è stato effettuato da The Verge utilizzano il software di test e benchmark Geekbench 5: Mac Studio con M1 Ultra supera Mac Pro 16 core Intel ma raggiunge circa metà delle prestazioni grafiche massime di Nvidia RTX 3090. «Sembra che Apple semplicemente non stia mostrando le prestazioni complete del concorrente che sta inseguendo qui» dichiara la testata USA nella recensione di Mac Studio.

Ancora «È un po’ come sostenere che, poiché la tua auto elettrica può consumare molto meno carburante quando guida a 80 miglia orarie rispetto a una Lamborghini, ha un motore migliore, senza menzionare il fatto che una Lambo può ancora andare due volte più veloce».

Non è chiaro perché Apple abbia scelto questo confronto per mostrarne poi solo una parte della storia, anche tenendo presente che tradizionalmente la società dichiara sempre valori e confronti che poi vengono puntualmente confermati nei test indipendenti, spesso anche con margini a favore di Apple superiori a quanto inizialmente dichiarato.

Tutte le ultime novità presentate da Apple, incluso Mac Studio, iPhone SE 5G 2022 e iPad Air di quinta generazione sono riassunte in questo articolo.