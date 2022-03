Amazon completa l’acquisizione di MGM per 8,45 miliardi

Amazon ha annunciato l’acquisizione dei leggendari studi di produzione per film e TV MGM nel mese di maggio del 2021: questa settimana è arrivato l’OK a procedere dell’antitrust europeo, mentre in USA la Federal Trade Commission non ha contestato né approvato l’operazione entro la scadenza pattuita per metà marzo.

Questo significa che ora MGM Studios e il suo vasto catalogo di migliaia di film e serie TV è ufficialmente di proprietà Amazon, come segnala Repubblica. Per il colosso dell’e-commerce si tratta della seconda acquisizione più grande e importante di sempre, dopo quella di Whole Foods nel 2017 per 13,7 miliardi di dollari.

Gli 8,45 miliardi di dollari spesi su MGM sono per Amazon un investimento che permette di potenziare Amazon Prime Video, per fidelizzare ulteriormente gli utenti già abbonati, oltre che per rendere ancora più allettante catalogo e offerta nei confronti dei concorrenti e per attirare nuovi abbonati.

Nel vasto catalogo MGM ci sono franchise celebri come quella di James Bond, Rocky, film leggendari come Via Col Vento, I Magnifici Sette, Toro Scatenato, Thelma & Luise, Il Silenzio degli Innocenti. Ma anche serie TV tra cui Vikings, The Voice, Shark Tank e altre ancora. Complessivamente il catalogo MGM conta circa 4.000 film, 17.000 puntate di serie e spettacoli TV, per un totale di 180 premi Oscar e 100 Emmy Award.

Amazon ha già anticipato che i nuovi film di James Bond continueranno a uscire nei cinema, come probabilmente avverrà anche per le altre produzioni più importanti di MGM, ma non è escluso che prima o poi Amazon sorprenda utenti e abbonati regalando qualche primizia in anteprima streaming. È molto probabile che gran parte del catalogo MGM sarà incluso in Amazon Prime Video, dopo le uscite nelle sale e dopo la scadenza degli accordi in corso con le altre piattaforme di streaming.

