Mac Studio, il big Mac mini è più potente di Mac Pro (video)

Finalmente Apple ascolta e soddisfa gli utenti professionali con Mac Studio: le prime recensioni pubblicate in USA elogiano l’abbondanza di porte di collegamento, prestazioni, dimensioni compatte e super efficienza di questa macchina pensata da cima a fondo per chi lavora con il Mac e necessita di prestazioni elevate.

All’occhio può sembrare una sorta di Mac mini sovradimensionato, ma in realtà questo computer compatto e silenziosissimo eroga prestazioni che superano anche un Mac Pro Intel da 13mila dollari del 2019.

Non solo: con i principali software di produttività e anche nei benchmark Mac Studio è in grado di dare filo da torcere alle potenti workstation PC Windows che funzionano con i più recenti processori Intel e AMD e schede grafiche Nvidia.

L’unico impiego dove Mac Studio non sembra erogare appieno le sue elevate prestazioni è con i videogiochi, come rileva The Verge: vero che si tratta di un Mac professionale, ma si spera che in futuro un numero maggiore di titoli potrà sfruttare meglio le potenzialità hardware e GPU di Apple.

Praticamente tutte le testate e tutti i professionisti di audio, grafica e video che lo hanno già provato elogiano l’ampia disponibilità di connettori sul retro, così come la presenza di un alloggiamento per schede SD e due porte USB-C frontali (sono due Thunderbolt 4 nella versione M1 Ultra). Una grande novità per Apple che per anni ha dato la precedenza al design, mentre con Mac Studio finalmente funzione e utilità hanno la meglio, così come deve essere in un computer per lavoro e professionisti.

A differenza delle workstation Intel e AMD, Mac Studio rimane sempre molto silenzioso: anche nei compiti più impegnativi le ventole risultano appena percettibili ma solo avvicinando l’orecchio allo chassis. L’unico vero grande difetto che emerge dalle prime recensioni è l’impossibilità di aprire il computer per aggiornarlo con componenti più recenti e potenti, un altra necessità degli utenti Pro a cui Apple risponderà con il primo Mac Pro Apple Silicon atteso entro quest’anno.

Tutte le ultime novità presentate da Apple, incluso Mac Studio, iPhone SE 5G 2022 e iPad Air di quinta generazione sono riassunte in questo articolo.