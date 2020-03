Apple aggiorna Mac mini ora con capacità SSD raddoppiata

Apple ha aggiornato non solo l’iPad Pro (ora con nuovo processore, scanner LiDAR e altro) e il MacBook Air ma anche il Mac mini (qui la nostra recensione). Il computer desktop più piccolo (in termini di dimensioni) della multinazionale di Cupertino offre una maggiore capacità di archiviazione, di fatto raddoppiata nelle due configurazioni di partenza. Ora il modello entry level è ora offerto con unità SSD da 256GB, l’altro modello passa da 256GB a 512GB.

Questi cambiamenti avvengono con un leggero aumento dei prezzi di listino: l’entry level parte ora da 949 euro contro gli 919 euro di prima; il modello superiore passa da 1.269 euro a 1299 euro. Le altre caratteristiche non cambiano: né a livello di processore, né di GPU.

Anche i prezzi di alcune opzioni sono stati ritoccati leggermente in aumento: servono 10 € in più rispetto a prima per il processore Intel Core i7 (360 € contro i 350 € di prima), dai 10 € ai 30€ in più sulle varie tipologie di espansioni di memoria. Leggermente ribassato invece il costo per l’opzione 10 Gigabit Ethernet: 120 € invece di 125€, cinque euro in meno.

Il nuovo Mac mini aggiornato è disponibile su Apple Store online: la versione base con Intel Core i3 quad‑core 3,6GHz, 8GB di memoria RAM, Intel HD Graphics e Unità SSD PCIe da 256GB) parte da 949 euro IVA inclusa.