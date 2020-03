Apple presenta il nuovo MacBook Air con prestazioni raddoppiate e Magic Keyboard

Apple annunciato una versione aggiornata di MacBook Air 2020 con prestazioni migliorate, nuova Magic Keyboard, il doppio dello spazio di archiviazione e un nuovo prezzo più abbordabile: a partire da 1.229 euro, e ancora meno per i clienti Education.

Il nuovo MacBook Air ha una CPU fino a due volte più veloce e offre prestazioni grafiche fino all’80% più scattanti, permettendo ai clienti di sfrecciare nelle attività di tutti i giorni e di godersi i migliori videogiochi. Ora con 256GB di archiviazione nella configurazione di base, MacBook Air ha spazio per ancora più film, foto e file. In più ha un brillante display Retina da 13″ che offre immagini brillanti e testi nitidi, il sensore Touch ID per login facili e veloci e per fare acquisti online in sicurezza, un ampio trackpad, una batteria che dura tutto il giorno e macOS Catalina.

«Dagli studenti e i consumatori che acquistano il loro primo computer ai clienti che cercano un modello più recente, tutti amano il Mac, e il MacBook Air in particolare. Lo abbiamo aggiornato in modo radicale offrendo prestazioni fino a due volte più veloci, la nuova Magic Keyboard e il doppio dell’archiviazione a un prezzo ancora più conveniente di €1229, e ancora meno per i clienti Education» dichiara Tom Boger, Senior Director of Mac and iPad Product Marketing di Apple. «Con il suo splendido design sottile e leggero, un brillante display Retina, una batteria che dura tutto il giorno, e la potenza e facilità d’uso di macOS, MacBook Air è il notebook consumer migliore al mondo».

Per la prima volta con processori quad-core, ora MacBook Air è ancora più veloce nelle attività di tutti giorni, come organizzare foto, creare presentazioni e montare video. È dotato dei più recenti processori Intel Core di decima generazione, fino a Core i7 a 1,2GHz con Turbo Boost fino a 3,8GHz, e offre prestazioni fino a due volte più scattanti rispetto alla generazione precedente. E grazie alla GPU Intel Iris Plus Graphics, MacBook Air ora raggiunge prestazioni grafiche fino all’80% più veloci, per sfrecciare nei videogiochi e in attività come il video editing.

Ora MacBook Air ha la nuova Magic Keyboard, introdotta per la prima volta sul MacBook Pro 16“. I tasti con meccanismo a forbice ridisegnato ed escursione di 1 mm sono comodi e stabili, e i tasti freccia disposti a T capovolta sono più facili da trovare anche senza guardare la tastiera. MacBook Air ha un guscio unibody dalle linee inconfondibili fatto al 100% di alluminio riciclato ed è disponibile in tre colori: oro, argento e grigio siderale. Il display Retina da 13” racchiude oltre 4 milioni di pixel e supporta milioni di colori.

Il doppio dello spazio di archiviazione

Nella configurazione di base, ora MacBook Air offre 256GB di archiviazione: il doppio rispetto alla generazione precedente, per contenere più film, foto e file. Chi ha bisogno di ancora più spazio può scegliere un’unità SSD fino a 2TB, il doppio della capacità massima supportata dal precedente modello.

Sicurezza e privacy integrate

MacBook Air è dotato del chip Apple T2 Security, la seconda generazione del processore progettato da Apple, che verifica che il software caricato all’avvio del sistema non sia stato manomesso e fornisce la crittografia in tempo reale di tutti i dati archiviati sull’unità SSD. In questo modo, MacBook Air e qualsiasi Mac con chip T2 possono garantire il processo di avvio e il sistema di archiviazione più sicuri che su qualsiasi altro notebook. Il chip T2 protegge anche le informazioni del Touch ID: così, quando i clienti sbloccano il Mac, inseriscono una password online o fanno acquisti sul web, le loro informazioni restano al sicuro.

Altre caratteristiche

• Tre microfoni a matrice per acquisire la voce in modo più chiaro durante le chiamate FaceTime con amici e parenti.

• Il trackpad Force Touch migliore del settore, con un controllo preciso del cursore e navigazione Multi-Touch.

• Porte Thunderbolt 3 che supportano trasferimento dati, ricarica e uscita video su un unico connettore.

• Supporto per un monitor esterno fino a 6K, una grande novità per MacBook Air.

• Altoparlanti evoluti per un ampio suono stereo dalla resa avvolgente, ideale per guardare i contenuti di Apple TV+ o giocare con i videogame di Apple Arcade.

Con prezzi a partire da 1.229 euro, e ancora meno per i clienti Education, il nuovo MacBook Air 2020 può essere ordinato da oggi sul sito online di Apple e nell’app Apple Store. Sarà disponibile nei negozi a partire dalla prossima settimana.