Apple celebra il GP di Monaco, con il circuito in 3D su Mappe e guida ai tracciati leggendari

Pubblicità Il weekend del Gran Premio di Formula 1 di Monaco si avvicina, Apple lo celebra con un aggiornamento speciale per la sua app Mappe, e coglie l’occasione per lanciare anche “F1: Il Film” con Brad Pitt, una sua produzione destinata a conquistare le sale cinematografiche e poi a finire su Apple TV+. Da ieri sera, Mappe offre una meticolosa ricostruzione 3D di Monte Carlo: il Casinò, l’Hôtel de Paris, il Fairmont, lo Yacht Club, ma anche strade, parchi, marciapiedi e persino la segnaletica. Ogni angolo è curato per chi vuole seguire le vie del circuito, e per chi guida c’è anche l’utile vista dal parabrezza per orientarsi meglio agli svincoli. L’esperienza si arricchisce con una visuale pensata apposta per il Gran Premio: tribune, paddock, corsie del pit stop (con tanto di monoposto schierate) e la linea rossa che disegna il tracciato su cui, dal 23 al 25 maggio, si sfideranno i migliori piloti del mondo. Con la modalità Scura, poi, Monaco si trasforma: tra luci urbane e riflessi realistici che ricreano l’atmosfera notturna del Principato. Un assaggio del film con Brad Pitt Dietro questa novità non c’è solo la voglia di celebrare il motorsport. C’è anche la strategia di Apple di scaldare i motori per il lancio di uno dei suoi progetti cinematografici più attesi. Il 25 giugno debutta F1: Il Film, firmato Apple Original Films e diretto da Joseph Kosinski (già regista di Top Gun: Maverick), con un Brad Pitt in versione pilota veterano tornato in pista per allenare una giovane promessa. Le scene sono state girate dal vero, durante i weekend di gara, e proprio Monaco fa da sfondo ad alcune delle sequenze più spettacolari. La versione digitale della città su Mappe è anche un modo per far entrare il pubblico nel mondo del film — prima ancora di vederlo in sala. E per chi vuole vivere a pieno l’atmosfera, Apple ha creato una Guida personalizzata ai circuiti più leggendari della Formula 1. Oltre a Monaco, ci sono tutti i tracciati iconici che compaiono anche nel film: Silverstone, Spa, Monza e molti altri. Un tour virtuale per appassionati, curiosi e fan di Brad Pitt.

