F1, completate le riprese del film di Apple TV Plus

Le riprese di F1, film sulla Formula Uno con Brad Pitt che fa da mentore al compagno esordiente Joshua Pearce, interpretato da Damson Idris nell’immaginario team APXGP, sono state completate.

Il film, finanziato da Apple, ha accumulato molteplici ritardi anche per via del COVID e monoposto che hanno cambiato design e sponsor nel corso delle stagioni. L’uscita nelle sale è prevista per i 25 giugno 2025 e il sito PetaPixel riferisce che sono state girare le ultime scene nell’ambito del Gran Premio di Abu Dhabi, ultima prova della stagione 2024 del campionato mondiale di Formula 1.

Due piloti reali, George Russell e Charles Leclerc, sono apparsi su un finto podio alla fine di una gara, a fianco di Brad Pitt che, come da tradizione rituale, ha spruzzato lo champagne al termine di una finta gara, con la a cascata di bollicine, indirizzata prima verso gli altri piloti poi sui meccanici.

Pitt stesso ha condiviso filamti nel suo ruolo (interpreta l’ex pilota di Formula 1 Sonny Hayes, che ritorna nel mondo dello sport e fa da mentore al compagno di squadra esordiente). In un filmato girato da un fan al Las Vegas Grand Prix si vede Pitt crollare a terra vicino alla griglia di partenza, in quello che è probabilmente un momento drammatico del film.

Apple descrive così F1: “Realizzato in collaborazione con Formula 1, il nuovo film è immerso nell’inebriante e cinematico mondo della F1, con riprese svolte nelle gare in calendario”.

Il protagonista (Brad Pitt) è un ex pilota che ritorna alla Formula 1, insieme a Damson Idris, suo compagno di squadra all’APXGP, immaginario gruppo sulla griglia di partenza. Alcune scene sono state girate nei reali weekend di gara del Grand Prix, immaginando una competizione tra titani della Formula 1.

Il cast vede tra i protagonisti l’attrice Kerry Condon (“Gli spiriti dell’isola”), l’attore spagnolo Javier Bardem (“Prima che sia notte”, “Biutiful”, “A proposito dei Ricardo”, “Non è un paese per vecchi”), ma anche Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia e Samson Kayo.

Joseph Kosinski ha diretto (“Top Gun: Maverick”) è regista ed ha prodotto il film insieme a Jerry Bruckheimer e Chad Oman di Jerry Bruckheimer Films, Pitt, Dede Gardner e Jeremy Kleiner di Plan B Entertainment, e Lewis Hamilton (7 titoli mondiali conquistati e fondatore della società di produzione Dawn Apollo Films).

Il film è indicato come frutto della collaborazione con le community Formula 1 e F1, inclusi team F1 e loro piloti, la FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile) e organizzatori. La sceneggiatura è scritta dal candidato agli Oscar Ehren Kruger (“Top Gun: Maverick”), Penny Thow (CEO e fondatrice di Copper) è tra i produttori esecutivi.

