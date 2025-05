Sony WH-1000XM6, la nuova sfida alle regine delle cuffie

Le abbiamo ascoltate, testate e raccontate: prima le WH-1000XM4 qui su Macitynet, poi le WH-1000XM5, protagoniste di una delle nostre recensioni più positive (qui l’articolo con la recensione). Entrambi i modelli si distinguevano per la qualità della cancellazione del rumore, il suono ricco di dettagli e il comfort in ogni situazione.

Ora Sony rilancia con le WH-1000XM6 (già in vendita su Amazon), un paio di cuffie di fascia molto alta nelle quali Sony mette una significativa quantità di risorse tecniche e aggiornando gran parte dell’hardware e introducendo miglioramenti mirati su cancellazione del rumore, resa sonora e funzioni intelligenti, punta a conquistare il mercato anche degli audiofili.

Cancellazione del rumore ancora più efficace

Al centro della nuova generazione c’è il chip HD QN3, che lavora con dodici microfoni – il 50% in più rispetto al modello precedente – per adattare in tempo reale l’attenuazione dei suoni esterni in base all’ambiente circostante.

Debutta anche l’Adaptive NC Optimiser, un sistema di regolazione utile soprattutto in ambienti dove la pressione cambia rapidamente, come in aereo.

È abbinato a una modalità trasparenza migliorata (Auto Ambient Sound) che lascia passare solo suoni rilevanti come voci o annunci pubblici.

Tra le funzioni intelligenti c’è anche Scene-based Listening, che riconosce automaticamente l’attività dell’utente – ad esempio se si sta lavorando o viaggiando – e adatta di conseguenza la riproduzione e l’isolamento acustico.

Audio curato nei dettagli

Sul fronte musicale, Sony ha collaborato con tecnici del suono noti per aver lavorato su produzioni di artisti come Adele, Lady Gaga e Bob Dylan. La loro esperienza ha contribuito allo sviluppo del nuovo driver da 40 mm, che combina una cupola in fibra di carbonio con una bobina mobile ottimizzata per una resa più precisa sulle varie frequenze. Il risultato è un suono più equilibrato, voci più chiare e una dinamica più naturale.

Le XM6 supportano l’audio Hi-Res via cavo e Bluetooth (grazie a LDAC), e utilizzano l’algoritmo DSEE Extreme per recuperare in tempo reale le frequenze perse nei file compressi. Per chi vuole personalizzare l’ascolto, non mancano equalizzatori dedicati a musica, giochi (con Game EQ) e film, grazie al supporto del formato 360 Reality Audio Upmix.

Un’altra novità riguarda l’ottimizzazione dell’audio spaziale: le cuffie possono convertire automaticamente qualsiasi file in un formato immersivo, anche se il contenuto originale non è pensato per l’ascolto surround.

Le cuffie permettono inoltre l’accesso diretto ai principali servizi di streaming – tra cui Spotify, Apple Music e Amazon Music – e integrano scorciatoie rapide come Spotify Tap e Amazon Music Play Now.

Chiamate, autonomia e connessioni

Per quanto riguarda le chiamate telefoniche, i sei microfoni per lato lavorano insieme a un sistema di beamforming basato su AI per migliorare la resa vocale, anche in ambienti rumorosi. Si tratta di un passo avanti rispetto al modello precedente, che ne impiegava quattro.

Tra le novità spicca un tasto fisico dedicato alla disattivazione del microfono, più pratico rispetto alla precedente gestione via app o gesture, e un pulsante di accensione ridisegnato.

L’autonomia resta invariata: 30 ore con cancellazione attiva e fino a 40 ore senza. Resta anche la ricarica rapida (3 ore di ascolto con soli 3 minuti di collegamento), ma con una novità importante: per la prima volta, è possibile utilizzare le cuffie anche durante la ricarica.

Completano la dotazione il supporto a LE Audio, la tecnologia Auracast per la condivisione wireless dei contenuti audio, e le connessioni multipoint con Auto Switch per cambiare dispositivo senza interruzioni.

Design aggiornato e più pratico

Il design delle WH-1000XM6 riprende lo stile sobrio dei modelli precedenti, con alcune migliorie mirate: l’archetto è stato ridisegnato per essere più ampio e confortevole, mentre i padiglioni mantengono una buona ergonomia e una pressione meglio distribuita sulle orecchie.

Le coppe ora sono pieghevoli, una novità attesa che semplifica il trasporto quotidiano senza modificare l’esperienza d’ascolto. Il tutto è accompagnato da una custodia più compatta con chiusura magnetica.

I comandi si gestiscono tramite una combinazione di pulsanti fisici e pannelli touch integrati sui padiglioni, utili per controllare volume, riproduzione e modalità di ascolto senza dover ricorrere all’app.

Materiali e sostenibilità

Il packaging è realizzato con la Original Blended Material, una combinazione di bambù, fibre di canna da zucchero e carta riciclata, in continuità con i modelli precedenti e con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dell’imballaggio.

Prezzo in aumento

Le Sony WH-1000XM6 saranno disponibili a partire da maggio 2025 in tre colorazioni: Black, Platinum Silver e Midnight Blue ad un prezzo di 449,99 €, trenta euro più delle Sony WH-1000XM5.

Si possono comprare anche su Amazon con spedizione 17 maggio.

