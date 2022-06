Apple Music aumenta i prezzi per studenti in Italia e altrove

Apple ha silenziosamente aumentato il prezzo dell’abbonamento Apple Music Student in almeno quattro paesi: insieme all’Italia ci sono anche Stati Uniti, Canada e Regno Unito a pagarlo 5,99 euro/dollari anziché 4,99, con un rincaro quindi di 1 euro/dollaro rispetto al prezzo con cui veniva proposto fino a qualche giorno fa.

Questa variazione di prezzo si sarebbe verificata il 22 o il 23 giugno visto che la versione della pagina web salvata sul Web Archive il 21 giugno indica il precedente prezzo di 4,99 euro.

Apple deve ancora annunciare pubblicamente tale cambiamento che per il momento pare essere avvenuto soltanto per il piano dedicato agli studenti: nel momento in cui scriviamo gli altri prezzi di Apple Music rimangono infatti fermi a 9,99 euro per il piano individuale e a 14,99 euro per il piano Famiglia.

Il rincaro è stato applicato a circa un mese di distanza dal precedente, che ha visto aumentare il prezzo degli abbonamenti per Apple Music in Australia, India, Indonesia, Israele, Kenya, Nuova Zelanda, Filippine, Arabia Saudita, Singapore e Sud Africa.

Non è chiaro esattamente il motivo per cui il prezzo del piano studenti stia aumentando mentre altri piani rimangono gli stessi, né perché ciò non accade ovunque.

Ricordiamo comunque che l’abbonamento Apple Music per studenti è identico a quello individuale in quanto offre lo stesso catalogo e le medesime caratteristiche, come l’assenza di pubblicità, l’accesso agli show originali, la radio live, la compatibilità con Siri, il download dei brani, i testi delle canzoni, l’audio loseless e via dicendo, ma viene scontato agli studenti e alle studentesse universitari che, previa verifica dell’idoneità, hanno dimostrato di essere iscritti a un corso di laurea o post-laurea presso un’università o un istituto a livello universitario.

In questo articolo trovate ben spiegate le differenze tra i piani Voice, Studenti, Individuale e Famiglia. Per saperne di più su tutto quel che riguarda Apple Music potete fare riferimento a questa sezione del nostro sito web.