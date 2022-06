Comet Days, sconti fino al 50% e tutto Apple a rate con All Solutions

Sono iniziati i Comet Days, la nuova super promozione solo online della catena di negozi Comet, con oltre 50 anni di storia e più di 110 punti vendita, con sconti fino al 50% in tutte le categorie di prodotto:.

Oltre ai mega sconti su Xiaomi 11 Lite 5G NE e lavatrice LG 9kg, i prezzi si abbassano per affrontare le temperature torride con i dispositivi di climatizzazione portatili e fissi, due pagine intere con sconti sui migliori elettrodomestici Smeg e i leggendari barbecue Weber infine, ma solo nei negozi Comet, la possibilità di acquistare un computer o dispositivo Apple pagandolo in piccolissime rate grazie alla Formula All Solutions.

Per consultare il volantino completo con tutte le offerte Comet Days con sconti fino al 50% su tutto è possibile partire da questa pagina.



Segnaliamo Xiaomi 11 Lite 5G New Edition a 269 € invece del prezzo di listini di 349 euro e la lavatrice LG da 9kg a carica frontale, con lavaggio a vapore e sistema intelligente AIDD che riconosce i capi e decide il lavaggio migliore a solamente 449 €: si tratta di uno sconto del 55,1% rispetto al prezzo di listino di ben 999 euro, un risparmio di ben 550 €.

Ricordiamo che le offerte Comet Days sono disponibili solo nel negozio online del rivenditore: la promozione rimane valida fino al 7 luglio.

Per quanto riguarda invece l’universo Apple, solo negli oltre 110 negozi della catena Comet è possibile acquistare iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e anche AirPods e gli altri prodotti, accessori e servizi Apple, pagando in piccolissime rate con la formula All Solutions. In più, grazie alla possibilità di permuta dell’usato e all’opzione di rinnovo, la rata costa ancora meno.

Ecco alcuni esempi di pagamento di prodotti Apple con All Solutions di Comet: iPhone 13 Pro Max da 1.179€ si compra in 20 rate da 40,66 euro al mese, iPhone 12 da 699€ si paga in 20 rate da 26,88 euro. MacBook Air M1 256GB da 57,95 euro al mese, iPad di nona generazione 64GB a 19,45 euro al mese e così via, anche per Apple Watch, AirPods e altri prodotti Apple ancora.