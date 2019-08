Apple Music ora si ascolta sui dispositivi Amazon Alexa in Italia

La riproduzione della musica è una delle funzioni di Alexa più apprezzate dai clienti e oggi Amazon annuncia che Apple Music è ora disponibile su Alexa in Italia. Per iniziare ad ascoltare Apple Music sui propri dispositivi Amazon con Alexa, gli abbonati al servizio di musica in streaming di Apple possono attivare da oggi la skill gratuita Apple Music.

Ricordiamo che la prima integrazione di Apple Music con Alexa è arrivata negli Stati Uniti alla fine del 2018 e poi successivamente estesa in altri paesi, fino ad arrivare a oggi con la disponibilità di Apple Music con Alexa in Italia.

I clienti iscritti ad Apple Music possono così ascoltare i brani desiderati all’interno di un reportorio di 50 milioni di canzoni di Apple Music su tutta la gamma di dispositivi Amazon Echo. Gli utenti Amazon Echo possono chiedere ad Alexa di riprodurre le proprie canzoni preferite, gli artisti e gli album, o una qualsiasi playlist creata dagli editor di Apple Music in tutto il mondo per accompagnare nel modo migliore le varie attività quotidiane e il proprio stato d’animo.



I clienti potranno, inoltre, chiedere ad Alexa di riprodurre in streaming le stazioni radio create da esperti, basate su generi musicali popolari come l’Hip-Hop, i brani delle decadi come gli anni ’80 e ’90, e anche musica da tutto il mondo, come il K-pop. Basta chiedere ad Alexa di riprodurre Beats 1 per ascoltare lo streaming live a livello globale di Apple Music, tra cui le interviste agli artisti, il tutto naturalmente senza pubblicità.

In aggiunta ai dispositivi Amazon Echo, i clienti che utilizzano i dispositivi con integrazione Alexa come Sonos One e Sonos Beam potranno godersi Apple Music attraverso Alexa. I clienti possono attivare la skill Apple Music e collegare il proprio account per iniziare a utilizzare il servizio sia attraverso lo Skill Store nell’app Alexa oppure partendo da questa pagina web di Amazon.

