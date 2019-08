Apple Card ora è disponibile per tutti in USA

Apple annuncia oggi che la carta di credito Apple Card è disponibile in USA per tutti gli utenti di iPhone che la richiedono: con l’arrivo ufficiale per tutti Cupertino annuncia che i rimborsi Daily Cash, che rimborsano gli utenti fino al 3% della spesa, ora sono disponibili anche per gli acquisti effettuati con Uber e Uber Eats.

È stato rilevato grande interesse per Apple Card tra gli utenti USA fin dall’annuncio avvenuto nel keynote Apple di marzo, e poi anche con l’inizio del periodo di prova in anteprima riservato a un numero limitato di utenti, iniziato nel mese di agosto.

Cupertino dichiara che Apple Card è stata progettata per essere facile, trasparente e attenta alla privacy, le stesse qualità apprezzate dagli utenti e dalle prime impressioni d’uso provenienti dagli USA.

«Siamo entusiasti del travolgente interesse per Apple Card e della sua ricezione positiva» dichiara Jennifer Bailey, vicepresidente Apple per Apple Pay. «I clienti ci hanno detto di amare la semplicità di Apple Card e di come offre loro una migliore visione delle proprie spese». Le immagini di questo articolo sono pubblicate da Apple.

L’attivazione è veloce e semplicissima: si effettua con pochi tap direttamente all’interno dell’app Wallet di iPhone. Nel giro di pochi minuti viene verificato lo stato di solvenza dell’utente e, in assenza di problemi, Apple Card viene erogata ed è immediatamente utilizzabile come predefinita in Apple Pay su iPhone e tutti i dispositivi e computer Apple.

La disponibilità di Apple Card verrà estesa in altri paesi nei prossimi mesi. Tutto quello che c’è da sapere su Apple Card è riassunto in questo articolo. Invece a partire da questa pagina è disponibile una guida su come usare Apple Pay in Italia.