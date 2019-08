Apple porta a 17 anni il limite per le app di gioco d’azzardo simulato

Apple informa gli gli sviluppatori di app e giochi contenenti gioco d’azzardo simulato che il limite minimo di età è ora di 17 anni o più in tutto il mondo a partire da oggi.

Nella mail inviata da Cupertino la multinazionale dichiara che questa scelta punta ad assicurare che il sistema globale di classificazione impiegato per App Store continui a rendere lo store digitale sicuro per bambini e minori. Questo limite sale a 19 anni o più per gli sviluppatori e le app pubblicati su App Store in Corea del Sud.

La multinazionale dichiara di aver collaborato con il governo sudcoreano per rendere disponibili più app su App Store nel Paese, incrementando così le opportunità per gli sviluppatori locali.

Una espansione presumibilmente ottenuta anche a fronte di un innalzamento dei limiti di età a 19 anni o più (invece dei 17+ nel resto del mondo) per app e giochi che rientrano in un elenco di categorie riportato nel testo della mail. Qui di seguito riportiamo la traduzione dell’email pubblicata da MacRumors, inviata da Apple agli sviluppatori: