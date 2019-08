Apple Music, con il programma Digital Masters entrano in catalogo i brani masterizzati per iTunes

Con il programma Digital Masters il catalogo di Apple Music si arricchisce con i brani masterizzati per iTunes. L’annuncio arriva oggi, un mese dopo l’individuazione del riferimento “Apple Digital Master” nell’app Musica nel futuro macOS 10.15 da parte di uno sviluppatore e beta tester francese. Il programma Apple Digital Masters ha l’obiettivo – come spiegato dalla rivista statunitense dedicata alla musica Billboard – di creare un unico catalogo in streaming unico comprensivo di tutte le canzoni masterizzate per iTunes.

A quando pare, Apple starebbe lentamente inserendo i brani masterizzati per iTunes all’interno di Apple Music già da qualche tempo: la compagnia ha affermato che il 75 per cento delle migliori canzoni negli Stati Uniti sono Apple Digital Masters e che il 71 per cento delle canzoni amate nel mondo fa parte del nuovo programma Apple Digital Masters.

Non è la prima volta che Apple punta sulla qualità della masterizzazione: il programma Apple Digital Masters richiama, infatti, il vecchio programma Mastered per iTunes, avviato nel 2012, che consentiva agli ingegneri di ottimizzare la musica per il download digitale codificando ad alta risoluzione. L’obiettivo del programma era ottenere e offrire agli utenti iTunes musica digitalizzata usando fonti di elevatissima qualità e con una resa specificamente pensata per iTunes. Questo ha permesso alle canzoni di iTunes di essere il più simile possibile alle registrazioni originali e su iTunes questa loro caratteristica veniva esplicitamente segnata.

Pare che per ora Apple non segnali quali brani all’interno di Apple Music facciano parte del programma Digital Masters. Tuttavia, per gli amati del suono d’alta qualità, è un segno positivo il fatto che l’azienda abbia un programma per fornire tramite Apple Music tracce audio di alta qualità, lossless. Alcuni servizi di musica in streaming differenziano anche le tipologie di abbonamento in base alla qualità di audio desiderata.

Tutte le notizie e i tutorial su Apple Music si possono trovare in questa sezione di Macitynet.it.