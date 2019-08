Un messaggio in iOS ora mostra la scritta “Servizio” quando si installa una batteria di terze parti

Quando si installa una batteria di terze-parti o un ricambio originale all’infuori dei centri assistenza autorizzati da Apple, l’ultima versione di OS 12.4, mostra il nuovo messaggio “Servizio” nella sezione Impostazioni > Batteria a destra della scritta “Stato Batteria”. Lo riferisce il sito iFixit parlando di un “blocco software dormiente” che impedisce l’accesso alla serie “Stato Batteria” inducendo l’utente a pensare che sul telefono qualche problema non diagnosticato.

Sostituendo la batteria, nella sezione “stato batteria” appare la scritta: “Non è possibile verificare se questo iPhone sia dotato di una batteria originale Apple. Non sono disponibili informazioni sullo stato della batteria”.

Non si tratta di un bug spiega iFixit ma di una scelta precisa di Apple. La scritta non scompare fino a quanto un Apple Genius negli store di Apple o un centro assistenza autorizzato attivi qualche funzione che in qualche modo permetta al sistema di autenticare come affidabile la batteria sostituita e mostri i dettagli della sezione Stato Batteria.

Il messaggio appare anche prelevando la batteria originale da un diverso iPhone. Apple spiega che il messaggio si applica a iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR e che se appare la dicitura “Messaggio importante sulla batteria”, significa che non è possibile verificare la batteria del proprio iPhone, spiegando che è possibile controllare la batteria in n Centro Assistenza Autorizzato.

Stando a quanto riferito in un video di TheArtofRepair, le batterie di Apple, al pari di altri smartphone sul mercato, integrano il microcontroller bq27546 di Texas Instruments che fornisce dati relativi a capacità, temperatura e tempistica per la scarica completa. I chip usati da Apple nelle batterie dei dispositivi più recenti, integrerebbero anche un modulo di autenticazione che memorizza informazioni utilizzabili per associare la batteria con la scheda logica dell’iPhone.

Apple spiega in un documento di supporto qualche dettaglio sul nuovo messaggio che appare da iOS 12.4 in poi ma la novità non è stata evidenziata nel changelog dell’update del sistema operativo.