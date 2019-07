In macOS 10.15 Catalina riferimenti a “Apple Digital Master” nell’app Musica

In macOS 10.15 Catalina, versione preliminare del futuro sistema operativo per Mac al momento nelle mani di sviluppatori e beta tester, Pierre Dandumont del blog francese “Le Journal du lapin”, ha individuato il riferimento a “Apple Digital Master”.

Il nome in questione è stato individuato nell’app Musica: potrebbe essere un nuovo nome per i brani in alta fedeltà “Masterizza per iTunes”, brani musicali di qualità forniti da Apple così come così come li avevano concepiti gli artisti e i loro ingegneri del suono, elementi che le etichette discografiche possono vendere creando master per iTunes di altissima qualità con tecnologie e strumenti “Mastered for iTunes” forniti da Apple.

Il nome “Apple Digital Master” potrebbe fare riferimento anche a qualcosa di completamente diverso, ad esempio (ipotizziamo) un servizio per la musica dematerializzata (fruibile su qualsiasi dispositivo) con brani compressi senza perdita di dati.

