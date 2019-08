Ecco cosa mettere nello zaino per un rientro a scuola hi-tech

La tecnologia prende il posto del diario più ricercato e può diventare essenziale: ecco i dispositivi per un rientro a scuola hi-tech, per tutti gli studenti che vogliono mettere nello zaino qualcosa in più, per un’esperienza scolastica per l’anno 2019 – 2020 che ha anche il sapore della tecnologia.

Ecco allora che, oltre ad acquistare i libri di testo, nelle ultime settimane prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, si può valutare la possibilità di prepararsi al back to school con dispositivi pensati come aiuto per lo studio, durante i trasferimenti casa – scuola oppure per prendersi cura della propria salute e allontanare lo stress. Da non dimenticare, inoltre, le iniziative dedicate al rientro a scuola hi-tech di Amazon e di Apple.

iPad con Apple Pencil

Un iPad per chi va a scuola è un dispositivo quasi irrinunciabile e le funzioni e le app da utilizzare in classe e durante lo studio, oltre che nel tempo libero, sono davvero infinite. Permette di portare con sé anche tutti i propri documenti, prendere appunti e accedere ad applicazioni che possono, in alcuni casi, rendere più semplice l’apprendimento e lo studio. Ancora meglio, se abbinato ad una Apple Pencil. Su Amazon si trovano in questo periodo tante offerte da non perdere, per iPad direttamente da questo link e per Apple Pencil da questo link.

AirPods con custodia di ricarica wireless

Gli AirPods con custodia di ricarica wireless sono l’accessorio giusto per chi ascolta tanta musica, magari durante gli spostamenti casa-scuola. I nuovi AirPods con custodia di ricarica wireless appena si tolgono dalla custodia sono pronti per iPhone, Apple Watch, iPad o Mac: si accendono automaticamente e restano sempre connessi, capiscono quando si indossano e vanno in pausa quando si tolgono. Offrono cinque ore di ascolto e tre ore di conversazione. Gli AirPods con custodia di ricarica wireless si possono acquistare direttamente sul sito Apple e costano 229 euro. Su Amazon si trovano in offerta a 198 euro a partire da questo link diretto.

Batteria universale

Per chi rimane fuori casa molte ore, una batteria per ottenere autonomia extra per iPhone e per altri dispositivi può essere davvero una salvezza. Un prodotto interessante è la batteria universale power station plus 60000 di Mophie, disponibile solo per Apple in tre colori, che offre fino a 20 ore extra, ad esempio, di autonomia per iPhone X. Affidabile batteria esterna da 6040 mAh. Grazie al cavo Lightning integrato si ha sempre con sé il cavo giusto, la porta USB‑A a rendimento elevato fornisce fino a 10W di potenza ai dispositivi USB compatibili, la tecnologia Priority+ consente la ricarica pass-through che prima carica il dispositivo, poi la powerstation e i quattro indicatori di alimentazione LED mostrano lo stato della ricarica e il livello della batteria. La batteria di Mophie si può acquistare direttamente sul sito Apple e costa 79,95 euro.

Borraccia termica intelligente

Per chi si allena all’aperto oppure in palestra o per chi resterà fuori tutto il giorno può fare certamente comoda una borraccia termica come quella di Xiaomi attualmente in offerta lampo a soli 30 euro. Questa borraccia è in grado di mantenere il liquido inserito, caldo o freddo, per almeno 6 ore. La temperatura può essere visualizzata con un tocco direttamente sul display OLED incorporato, alimentato da una batteria a bottone CR2032.

Lo zaino minimal

Il Thule Laptop Backpack 15,6″ Subterra è un prodotto di eccellenza come la maggior parte dei prodotti della aziende svedese che realizza accessori come portapacchi, portabici e appunto zaini. Disegnata con un occhio speciale al mondo Apple la serie Subterra è elegante, minimale, capiente e robusta. Nella versione che viene venduta in sconto per un tempo limitato a 49,99 euro (30 litri di capacità) ha una tasca imbottita “SafeEdge” che protegge grazie ad un morbido rivestimento interno e una tasca PowerPocket per i cavi del dispositivo e del caricabatteria.

Un disco rigido esterno

Per archiviare tutto, per mettere al sicuro il backup dei propri dispositivi e per tenere in ordine e sotto controllo tutti i documenti, un disco rigido esterno portatile è la soluzione giusta. Su Amazon ne sono disponibili tantissimi modelli differenti, molti in offerta. Tra i più venduti, alcuni dischi portatili Toshiba, a partire da meno di 50 euro.

Un braccialetto smart

Una smartband Fitbit, per tenere sotto controllo direttamente dal polso, il proprio stato di salute. I dati raccolti da un braccialetto Fitbit si possono visualizzare da iPhone o da uno smartphone Android, o ancora dal Mac o dal pc: l’utente potrà controllare la qualità del proprio sonno, monitorare il movimento, volontario o involontario fatto e anche il ciclo mestruale. Con una smartband come alleato, sarà possibile valutare meglio anche la dieta da tenere e l’attività fisica da svolgere durante la giornata e, di conseguenza, gestire meglio lo stress che, anche per chi va a scuola, può essere ad alti livelli. Per capire quale delle tante smartband Fitbit sia più adatta alle proprie esigenze, è utile la guida completa alla scelta del braccialetto intelligente pubblicata da Macitynet.

Questi e molti altri prodotti hi-tech possono diventare gli oggetti da non dimenticare e da portare sempre con sé assieme al diario e ai libri di scuola, irrinunciabili accanto al proprio smartphone e al tablet o al computer che si utilizzano non solo per giocare, ma anche per studiare in classe o a casa.

